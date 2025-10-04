Předseda Motoristů Petr Macinka se na tiskové konferenci vyjádřil k povolebnímu vyjednávání. „Nebude nic překvapivého, že v tuto chvíli se bavíme o setkání s vítězem voleb. Jednání by mělo proběhnout snad ještě dnes (v sobotu).“ Vítězem voleb je hnutí ANO.
Jednání s ANO by mělo proběhnout ještě v sobotu, zní od Motoristů
Macinka očekává vyjednávání o budoucím působení Motoristů ve sněmovně, případně i o zapojení do vlády. „Jsme přesvědčeni, že příští vláda bude lepší, serióznější, zodpovědnější, vlastenečtější a českou, ne bruselskou nebo jinou,“ řekl.
Macinka poděkoval voličům za důvěru. Motoristé se do sněmovny dostali poprvé. „Vstupujeme sebevědomě a hrdě do Poslanecké sněmovny jako strana, která nebyla v žádné koalici a nedělala žádné ústupky personální ani programové.“ Podle něj voliči vyslali jasný signál, že si přejí zásadní změnu.
Současný kabinet ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN Motoristé vyzvali, aby už nedělal žádná významná rozhodnutí. „Vyzýváme vládu, aby nedělala významné kroky, nic nerozhodovala, neutrácela žádnou korunu nad rámec běžných výdajů, nezatahovala Českou republiku do žádných nových závazků,“ řekl pražský volební lídr strany Boris Šťastný.
Europoslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek při příchodu do volebního štábu Motoristů uvedl, že je rád, že jeho mise v Bruselu vzhledem k příznivému volebnímu výsledku končí. Za přirozeného koaličního partnera považuje vítězné ANO.