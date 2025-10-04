Porazili jsme SPD, což byl hlavní cíl, řekl Hřib


4. 10. 2025Aktualizovánopřed 56 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Tisková konference Pirátů
Zdroj: ČT24

Piráti budou mít ve sněmovně silný poslanecký klub, který začne okamžitě pracovat, řekl po sečtení většiny volebních hlasů předseda strany Zdeněk Hřib. Ocenil, že strana splní svůj cíl a porazí další opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Za příjemný bonus pokládá to, že se do dolní komory nedostane hnutí Stačilo! Má také radost z vysokého počtu zvolených žen.

„Porazili jsme SPD, což byl cíl, který jsme si stanovili v horké části kampaně. Kromě toho je příjemným bonusem, že Stačilo! dojelo na Konečnou,“ řekl Hřib. „Jsme rádi i za masivní podporu žen, je zjevné, že voličům i voličkám chyběly ženy ve sněmovně,“ zmínil za nadšeného potlesku návštěvníků volebního štábu.

„Výsledek má o to větší váhu, když se podíváme, kde jsme byli před půl rokem, kdy nás mnozí už odepisovali,“ podotkl šéf Pirátů. Na kandidátkách Pirátů se do sněmovny zřejmě dostaly i dvě zástupkyně Zelených, budou součástí pirátského klubu.

Hřib řekl, že Piráti nepůjdou s ANO, Motoristy sobě ani s SPD. „Otázka Stačilo! je teď už pasé,“ uvedl. Žádná jednání dnes (v sobotu) v noci nepovedeme, můžeme je vést až od zítřka (neděle), doplnil.

Volby vyhrálo ANO. Stačilo! je pod pěti procenty
Členové volební komise sčítají hlasy, které voliči odevzdali ve volbách do Poslanecké sněmovny

Celkové výsledky voleb, v nichž zvítězilo hnutí ANO, nejsou podle Hřiba šťastnou zprávou pro Česko. „Budeme hrází proti extremismu, budeme bojovat za veřejnoprávní média a za zachování všech svobod,“ uvedl. „Jsme schopni prosazovat náš program dokonce i z opozice, tak jak jsme to dělali v letech 2017 až 2021. Je to složitější, o tom žádná, ale nic to nemění na tom, že naše priority zůstávají stejné a budeme se o ně aktivně zasazovat ve sněmovně,“ uzavřel.

V pražské radě chce být neuvolněným náměstkem

Hřib, který je nyní prvním náměstkem primátora, také řekl, že v případě získání poslaneckého mandátu bude usilovat o to, aby byl v pražské radě nově neuvolněným náměstkem.

„Budu usilovat o to, aby se to změnilo, že bych byl neuvolněný náměstek. Následně začne jednání s koaličními partnery, kdo mě na té pozici nahradí,“ uvedl. Chtěl by to stihnout do půl roku od voleb. Pražskou koalici tvoří SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Piráti a Starostové a nezávislí (STAN).

Hřib, který má jako náměstek na starosti dopravu, by chtěl zůstat řadovým pražským zastupitelem. Zastupiteli by podle něj měli zůstat i další pirátští poslanci, kteří funkci ve svých obcích zastávají. „Je to něco, co je udrží v kontaktu s nižší úrovní politiky, komunální úroveň je důležitá,“ řekl.

Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
zdroj: ČSÚ, ČT24
