Piráti budou mít ve sněmovně silný poslanecký klub, který začne okamžitě pracovat, řekl po sečtení většiny volebních hlasů předseda strany Zdeněk Hřib. Ocenil, že strana splní svůj cíl a porazí další opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Za příjemný bonus pokládá to, že se do dolní komory nedostane hnutí Stačilo! Má také radost z vysokého počtu zvolených žen.
Porazili jsme SPD, což byl hlavní cíl, řekl Hřib
„Porazili jsme SPD, což byl cíl, který jsme si stanovili v horké části kampaně. Kromě toho je příjemným bonusem, že Stačilo! dojelo na Konečnou,“ řekl Hřib. „Jsme rádi i za masivní podporu žen, je zjevné, že voličům i voličkám chyběly ženy ve sněmovně,“ zmínil za nadšeného potlesku návštěvníků volebního štábu.
„Výsledek má o to větší váhu, když se podíváme, kde jsme byli před půl rokem, kdy nás mnozí už odepisovali,“ podotkl šéf Pirátů. Na kandidátkách Pirátů se do sněmovny zřejmě dostaly i dvě zástupkyně Zelených, budou součástí pirátského klubu.
Hřib řekl, že Piráti nepůjdou s ANO, Motoristy sobě ani s SPD. „Otázka Stačilo! je teď už pasé,“ uvedl. Žádná jednání dnes (v sobotu) v noci nepovedeme, můžeme je vést až od zítřka (neděle), doplnil.
Celkové výsledky voleb, v nichž zvítězilo hnutí ANO, nejsou podle Hřiba šťastnou zprávou pro Česko. „Budeme hrází proti extremismu, budeme bojovat za veřejnoprávní média a za zachování všech svobod,“ uvedl. „Jsme schopni prosazovat náš program dokonce i z opozice, tak jak jsme to dělali v letech 2017 až 2021. Je to složitější, o tom žádná, ale nic to nemění na tom, že naše priority zůstávají stejné a budeme se o ně aktivně zasazovat ve sněmovně,“ uzavřel.
V pražské radě chce být neuvolněným náměstkem
Hřib, který je nyní prvním náměstkem primátora, také řekl, že v případě získání poslaneckého mandátu bude usilovat o to, aby byl v pražské radě nově neuvolněným náměstkem.
„Budu usilovat o to, aby se to změnilo, že bych byl neuvolněný náměstek. Následně začne jednání s koaličními partnery, kdo mě na té pozici nahradí,“ uvedl. Chtěl by to stihnout do půl roku od voleb. Pražskou koalici tvoří SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Piráti a Starostové a nezávislí (STAN).
Hřib, který má jako náměstek na starosti dopravu, by chtěl zůstat řadovým pražským zastupitelem. Zastupiteli by podle něj měli zůstat i další pirátští poslanci, kteří funkci ve svých obcích zastávají. „Je to něco, co je udrží v kontaktu s nižší úrovní politiky, komunální úroveň je důležitá,“ řekl.