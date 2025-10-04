Hnutí Stačilo! bude podle předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné pokračovat navzdory nynějšímu neúspěchu ve sněmovních volbách. Na tiskové konferenci v Ostravě uvedla, že si přeje, aby levicové problémy našly ve všech dalších volbách své zastoupení. Poděkovala voličům i kandidátům. Tvrdí, že během kampaně hnutí čelilo brutálním útokům.
Nekončíme, jdeme dál, prohlásila Konečná
„Pravicová vláda s lidskou tváří, kterou povede Andrej Babiš, nebude schopna vyřešit problémy, které občany České republiky trápí. Nekončíme, jdeme dál, přejeme si, aby levicová témata a problémy našly ve všech dalších volbách své zastoupení na všech úrovních, ať komunální, krajské nebo parlamentní, věřte nám,“ uvedla Konečná, která má mandát europoslankyně.
Předseda Stačilo! Daniel Sterzik bude mluvit s předsednictvem hnutí o tom, že by dal funkci k dispozici. Řekl to po 16:00 ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál. Dotaz na rezignaci ale zatím považuje za předčasný. „Voliči se rozhodli, že chtějí mít pravicovou vládu pod vedením ANO, bereme tento výsledek s pokorou,“ prohlásil.
Na dotaz, zda vnímá příčiny neúspěchu na své straně, řekl: „Budeme si analyzovat naše kroky, naši kampaň, vyvodíme z toho patřičné důsledky, závěry.“
Na otázku, zda by důsledkem neúspěchu mohlo být to, že dá svoji funkci k dispozici, odpověděl: „Rozhodně o této variantě budu hovořit s ostatními členy předsednictva.“ Další otázku ke své rezignaci označil za předčasnou.
Po sečtení dvou třetin okrsků vítězí v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny hnutí ANO se ziskem přes 37 procent hlasů před koalicí SPOLU, která dosud získala přes 21 procent.