Nekončíme, jdeme dál, prohlásila Konečná


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
2 minuty
Europoslankyně Kateřina Konečná (STAČILO!) k průběžným výsledkům voleb
Zdroj: ČT24

Hnutí Stačilo! bude podle předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné pokračovat navzdory nynějšímu neúspěchu ve sněmovních volbách. Na tiskové konferenci v Ostravě uvedla, že si přeje, aby levicové problémy našly ve všech dalších volbách své zastoupení. Poděkovala voličům i kandidátům. Tvrdí, že během kampaně hnutí čelilo brutálním útokům.

„Pravicová vláda s lidskou tváří, kterou povede Andrej Babiš, nebude schopna vyřešit problémy, které občany České republiky trápí. Nekončíme, jdeme dál, přejeme si, aby levicová témata a problémy našly ve všech dalších volbách své zastoupení na všech úrovních, ať komunální, krajské nebo parlamentní, věřte nám,“ uvedla Konečná, která má mandát europoslankyně.

Předseda Stačilo! Daniel Sterzik bude mluvit s předsednictvem hnutí o tom, že by dal funkci k dispozici. Řekl to po 16:00 ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál. Dotaz na rezignaci ale zatím považuje za předčasný. „Voliči se rozhodli, že chtějí mít pravicovou vládu pod vedením ANO, bereme tento výsledek s pokorou,“ prohlásil.

Na dotaz, zda vnímá příčiny neúspěchu na své straně, řekl: „Budeme si analyzovat naše kroky, naši kampaň, vyvodíme z toho patřičné důsledky, závěry.“

Zleva mluvčí uskupení Roman Roun a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik
Zdroj: ČTK/Vladimír Pryček

Na otázku, zda by důsledkem neúspěchu mohlo být to, že dá svoji funkci k dispozici, odpověděl: „Rozhodně o této variantě budu hovořit s ostatními členy předsednictva.“ Další otázku ke své rezignaci označil za předčasnou.

Po sečtení dvou třetin okrsků vítězí v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny hnutí ANO se ziskem přes 37 procent hlasů před koalicí SPOLU, která dosud získala přes 21 procent.

Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
zdroj: ČSÚ, ČT24
