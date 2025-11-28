Nevolený, ale všudypřítomný. Jermak je mocným šéfem Zelenského kanceláře

Korupční skandál v ukrajinské energetice se dotkl i Andrije Jermaka, vedoucího kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. Protikorupční úřady u něj provedly prohlídku. O Jermakově možné roli v kauze ukrajinská média a experti spekulují už delší dobu. Ještě déle ale upozorňují na nesmírnou moc, která se v rukách nikým nevoleného úředníka soustředí.
Jermak není ukrajinským prezidentem, ale často se jako prezident chová, píše o vedoucím Zelenského kanceláře list The Financial Times (FT).
„Není žádným tajemstvím, že personální rozhodnutí v zemi, jak v kanceláři prezidenta a ve vládě, tak i ve státních podnicích, jsou bez Andrije Jermaka nemožná,“ citoval web The Kyiv Independent (KI) Darju Kalenjukovou, výkonnou ředitelku ukrajinského Centra pro boj s korupcí.
Jermak vybírá vládní představitele, řídí diplomacii a často se mu podřizuje i nejvyšší vojenské velení, vyjmenovávají FT. Jeho všudypřítomnost irituje i zahraniční partnery Kyjeva. „Je prezidentem, premiérem, ministrem zahraničí… všemi ministry dohromady,“ popsal pro FT jeden západní diplomat.
Podle listu se Jermakovi povedl husarský kousek, neboť štval nejen minulou americkou administrativu demokrata Joea Bidena, ale leze na nervy i současnému americkému vedení v čele s republikánem Donaldem Trumpem.
Podle kritiků využívá Jermak svou nevolenou pozici v prezidentské kanceláři k hromadění moci a vlivu v zákulisí. Jak uvádí stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), mezi Ukrajinci se často vtipkuje, že by zahraniční investoři či úředníci měli přijet do Kyjeva na setkání se Zelenským, aby jim mohl představit Jermaka.
Jermakovi spojenci i kritici se podle FT shodují, že v zemi se téměř nic neděje bez jeho vědomí a souhlasu a že k prezidentovi se nikdo nedostane bez jeho pomoci. „K Zelenskému nyní neexistuje cesta, která by se obešla bez Jermaka,“ shrnul pro FT protikorupční aktivista Oleh Rybačuk, který působil jako vedoucí prezidentské kanceláře v době Viktora Juščenka. „A to je ten problém.“
Zelenského blízký
Se Zelenským se zná Jermak zhruba patnáct let. Potkali se v době, kdy Jermak pracoval jako právník pro Zelenského produkční televizní společnost Kvartal 95. V roce 2019 se Jermak zapojil do Zelenského předvolební kampaně a po vítězných volbách ho nový prezident jmenoval svým poradcem pro zahraniční otázky. O rok později ho povýšil na vedoucího své kanceláře.
Jermak vyjednal v roce 2019 výměnu vězňů s Ruskem, v jejímž rámci se dostal na svobodu mimo jiné režisér Oleh Sencov. Byl také spojkou mezi Kyjevem a Washingtonem v době, kdy Trump tlačil Ukrajinu do vyšetřování svého soka Joea Bidena a jeho syna Huntera kvůli údajné korupci.
Podle vojenských činitelů, na které se odvolávají FT, Jermak také často přehlasoval armádu ohledně postupu na bojišti. Týkalo se to i brutální bitvy o Bachmut, který nakonec Rusové za cenu obrovských ztrát na obou stranách dobyli. Rozhodnutí zůstat na místě tak dlouho padlo podle zdrojů FT právě v prezidentské kanceláři, nikoliv ve vedení armády.
A podle FT to byl rovněž Jermak, kdo navzdory radám amerických a ukrajinských představitelů v únoru prosazoval schůzku Zelenského s Trumpem v Oválné pracovně, která skončila fiaskem po slovním útoku Trumpa a viceprezidenta JD Vance na Zelenského a následné roztržce.
„Planetární“ či „galaktické“ ego
Podle lidí oslovených FT je problémem Jermakovo obrovské ego. „Planetární,“ popsal ho listu jeden západní diplomat, který s ním léta přímo jednal. „Galaktické je pro to lepší slovo,“ namítl jiný vyslanec.
Jermakovi příznivci, mezi které patří třeba současný ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, považují Jermaka za schopného manažera, i když uznávají, že někdy s lidmi jedná tvrdě. Řada oslovených lidí, kteří s Jermakem přišli v práci do kontaktu, toto jeho chování odmítla podle FT komentovat s tím, že by šlo o kariérní sebevraždu. „Rád bych si udržel práci,“ reagoval jeden z nich.
Sám Jermak podle FT připustil, že na své podřízené může být tvrdý, ale odmítl, že by byl panovačný. „Je nemožné nebýt tvrdý a dosáhnout výsledků, víte?“ řekl. „Větší můj kritik než já sám neexistuje.“
Odklízení populárních politiků
Nejen opozice, ale i experti mají Jermakův vliv za mimořádný. Poslanci ze Zelenského strany Sluha národa podle KI přiznávají, že je to kancelář prezidenta, kdo osobně vybírá ministry a říká zákonodárcům, jaké zákony mají podporovat.
Premiéra Denyse Šmyhala letos vystřídala v čele vlády Jermakova spojenkyně Julija Svyrydenková, Jermakovi chráněnci a spolupracovníci vedou podle ukrajinských médií také daňové, celní a finanční monitorovací úřady, stejně jako antimonopolní úřad či státní majetkový fond.
Zelenskyj a Jermak podle zdrojů KI netolerují lidi, kteří jsou příliš ambiciózní a vyčnívají. Média poukazují v této souvislosti na odvolání hlavního velitele ozbrojených sil Valerije Zalužného či ministra infrastruktury a místopředsedu vlády Oleksandra Kubrakova. Podle zdrojů KI i FT doplatil na svou popularitu a samostatnost i bývalý šéf diplomacie Dmytro Kuleba.
Kritici podle FT tvrdí, že Jermak sestavuje seznamy domácích politických nepřátel, na které mají dopadnout sankce, či že manipuluje se soudními vyšetřováními, aby zdiskreditoval své soupeře a zdržoval vyšetřování korupce. Údajně také šíří úniky informací a fámy prostřednictvím anonymních kanálů na platformě Telegram, což on sám odmítá.
Korupce kolem Jermaka
Jermak je na Ukrajině velmi neoblíbený – podle březnového průzkumu mu důvěřuje jen 17,5 procenta obyvatel, zatímco 67 procent mu nedůvěřuje. Kromě hromadění moci ve svých rukou – navzdory tomu, že ho nikdo nevolil – je Jermak na Ukrajině terčem kritiky hlavně kvůli korupci, která jeho úřad obklopuje.
Jermakův bývalý zástupce Andrij Smyrnov byl obviněn z nezákonného obohacování, praní špinavých peněz a úplatkářství a další dva bývalí zástupci – Kyrylo Tymošenko a Rostyslav Šurma – byli také vyšetřováni v korupčních případech, i když dosud nebyli oficiálně obviněni, vypočítává KI.
Artem Koljubajev, filmový producent a bývalý Jermakův obchodní partner, zase během Jermakova působení v úřadu výrazně rozšířil své obchodní impérium. Investoval do nemovitostí a výroby dronů a v roce 2021 se stal předsedou Rady pro státní podporu kinematografie a pak získal státní financování pro své filmy, shrnuje KI zjištění ukrajinských médií.
Jermakův současný zástupce Oleh Tatarov si podle protikorupčních aktivistů a médií udržuje vliv na orgány činné v trestním řízení. Tatarov byl v roce 2020, před svým nástupem do prezidentské kanceláře, obviněn z uplácení úřední osoby, ale státní zástupci a soudy případ zdržovali, a nakonec byl v roce 2022 uzavřen, dodal KI.
Role v současné kauze
Podle KI to byl Jermak, kdo stál za červencovým pokusem oslabit protikorupční orgány. Opoziční poslanec Jaroslav Železnjak tvrdí, že Jermak nařídil i vyšetřování proti úředníkům protikorupční agentury NABU, připomněla RFE/RL.
Jermakovo jméno figuruje i v současném skandálu kolem korupce ve státní energetické společnosti Energoatom. Vyšetřovatelé v něm viní některé prezidentovy blízké a vysoce postavené státní úředníky, že prali špinavé peníze a dostávali provize ze státních zakázek. Údajně tak bylo vypráno přes sto milionů dolarů.
Podle zdroje listu KI z policejních složek šla část těchto peněz na výstavbu čtyř honosných domů za Kyjevem, z nichž jeden byl určen pro Jermaka. On sám zatím obviněn nebyl, protikorupční úřady už ale provedly prohlídku v jeho kanceláři.
„Andrij Jermak je tak vlivný a je tak hluboce obeznámen s tolika problémy v zemi, že je nemožné, aby tak rozsáhlý korupční systém fungoval bez (jeho) hlubokých znalostí a porozumění,“ komentovala to pro KI Kalenjuková.
„Aby prezident dokázal, že není součástí tohoto schématu a že není zkorumpovaný, musí se zbavit všech těchto zkorumpovaných blízkých přátel. Tak jednoduché to je,“ dodala. „Včetně pana Jermaka.“
Jermak splývá se Zelenským
Jenže to může být pro Zelenského problém. „Srostli do sebe jako siamská dvojčata. Během pěti let společné práce se z nich stala téměř jedna entita,“ řekl RFE/RL Volodymyr Fesenko, vedoucí Centra pro politická studia Penta v Kyjevě.
Nejmenovaný bývalý zaměstnanec prezidentské kanceláře řekl webu KI, že tajemství Jermakova vlivu spočívá v tom, že se podbízí Zelenského přáním. Bere na sebe také veškerou kritiku veřejnosti, uvedl jiný bývalý zaměstnanec.
„Silnou stránkou Jermaka je, že se prezentuje jako ideální operátor, který věci dotáhne do konce,“ citoval KI Fesenka. „Jermak je hlavním tlačítkem na Zelenského dálkovém ovladači.“
„Zelenskyj se nechce nechat zatěžovat složitostmi. Chce rychlá a jednoduchá řešení. Jermak je nabízí,“ dodal pro FT Rybačuk, který popsal prezidentský úřad jako do značné míry uzavřený systém upřednostňující loajalitu před kompetencí. „Když mluvíte o Zelenském, mluvíte o Jermakovi. Když mluvíte o Jermakovi, je to Zelenskyj. Stali se jedním.“
Číslo dvě, kterého se Zelenskyj nechce zbavit
Navzdory tomuto „splynutí“ a výtkám některých kritiků, že má stejný, nebo dokonce větší vliv než sám prezident, Jermak podle Fesenka ví, kde je jeho místo.
„Jermak je číslo dvě,“ řekl expert webu KI. „Tuto roli si vybral už dávno. Chápe, že jeho vrcholem je být Zelenského pravou rukou, jeho hlavním nástrojem. To je jeho strop.“
Právě kvůli vzájemné blízkosti jsou ale obvinění, která se objevují kolem Jermaka, pro Zelenského potenciálně tak nebezpečná. Pro prezidenta je zároveň složité se svého spolupracovníka zbavit.
„Pro Zelenského by odvolání Jermaka bylo jako useknout si vlastní pravou ruku,“ uzavřel pro RFE/RL Fesenko. „Po Jermakově odvolání by se hlavním cílem opozice stal sám Zelenskyj.“
