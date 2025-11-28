Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka

Ukrajinská specializovaná protikorupční prokuratura (SAP) a Národní protikorupční úřad (NABU) prohledávají pracoviště šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka, píše Ukrajinska pravda. Jermak uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje.
„NABU a SAP provádějí vyšetřovací úkony (prohlídky) u vedoucího Úřadu prezidenta Ukrajiny. Vyšetřovací úkony jsou schváleny a provádějí se v rámci vyšetřování. Podrobnosti budou zveřejněny později,“ píše v prohlášení SAP podle ruskojazyčného serveru BBC. Informaci potvrdilo i NABU.
„NABU a SAP skutečně provádějí procesní úkony v mém domě. Vyšetřovatelé nemají žádné překážky. Byl jim poskytnut plný přístup do bytu, na místě jsou moji právníci, kteří spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Z mé strany je to plná spolupráce,“ napsal Jermak na telegramu.
Jermak je vyšetřován v korupční kauze týkající se státního jaderného monopolu Energoatom, což je největší korupční kauza za prezidentství Zelenského, píše The Kyiv Independent. Obviněno v ní bylo osm lidí, v čele má stát blízký spolupracovník prezidenta Tymur Mindič.
Jermak již čelil výzvám k rezignaci, Zelenskyj to ale odmítl a místo toho ho jmenoval vedoucím mírových jednání, připomíná The Kyiv Independent.
Zpravodajka ČT Darja Stomatová uvedla, že současná vnitropolitická situace na Ukrajině může narušit vyjednávací proces o míru. „Mluví se o tom, že (americko-ruský) návrh 28 bodů přišel v době, kdy Ukrajina není v úplně nejlepší situaci. Je ale potřeba poznamenat, že ve chvíli, kdy se začalo diskutovat o tomto mírovém plánu, tak veškeré informace ohledně korupčních kauz (…) šly de facto stranou a je vidět, že i poslanci, kteří dříve kritizovali například ukrajinského prezidenta za to, že nejedená příliš rázně, (…) se spojili,“ poznamenala zpravodajka.