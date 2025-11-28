Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Ukrajinska pravda, BBC, The Kyiv Independent, ČTK, ČT24

Ukrajinská specializovaná protikorupční prokuratura (SAP) a Národní protikorupční úřad (NABU) prohledávají pracoviště šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka, píše Ukrajinska pravda. Jermak uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje.

„NABU a SAP provádějí vyšetřovací úkony (prohlídky) u vedoucího Úřadu prezidenta Ukrajiny. Vyšetřovací úkony jsou schváleny a provádějí se v rámci vyšetřování. Podrobnosti budou zveřejněny později,“ píše v prohlášení SAP podle ruskojazyčného serveru BBC. Informaci potvrdilo i NABU.

„NABU a SAP skutečně provádějí procesní úkony v mém domě. Vyšetřovatelé nemají žádné překážky. Byl jim poskytnut plný přístup do bytu, na místě jsou moji právníci, kteří spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Z mé strany je to plná spolupráce,“ napsal Jermak na telegramu.

Jermak je vyšetřován v korupční kauze týkající se státního jaderného monopolu Energoatom, což je největší korupční kauza za prezidentství Zelenského, píše The Kyiv Independent. Obviněno v ní bylo osm lidí, v čele má stát blízký spolupracovník prezidenta Tymur Mindič.

Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry
Ukrajinský parlament

Jermak již čelil výzvám k rezignaci, Zelenskyj to ale odmítl a místo toho ho jmenoval vedoucím mírových jednání, připomíná The Kyiv Independent.

Zpravodajka ČT Darja Stomatová uvedla, že současná vnitropolitická situace na Ukrajině může narušit vyjednávací proces o míru. „Mluví se o tom, že (americko-ruský) návrh 28 bodů přišel v době, kdy Ukrajina není v úplně nejlepší situaci. Je ale potřeba poznamenat, že ve chvíli, kdy se začalo diskutovat o tomto mírovém plánu, tak veškeré informace ohledně korupčních kauz (…) šly de facto stranou a je vidět, že i poslanci, kteří dříve kritizovali například ukrajinského prezidenta za to, že nejedená příliš rázně, (…) se spojili,“ poznamenala zpravodajka.

11 minut
Zpravodajka ČT Darja Stomatová o aktuální situaci na Ukrajině (28. listopadu 2025)
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta

před 9 mminutami
Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

před 45 mminutami
Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka

Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka

před 1 hhodinou
Izraelský útok zabil v Sýrii devět lidí

Izraelský útok zabil v Sýrii devět lidí

před 1 hhodinou
Lidé se po příměří vrací k hranici Izraele a Libanonu, ale zbraně neutichly

Lidé se po příměří vrací k hranici Izraele a Libanonu, ale zbraně neutichly

před 2 hhodinami
Trump: USA zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa

Trump: USA zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa

06:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zemřela členka Národní gardy postřelená ve Washingtonu, oznámil Trump

Zemřela členka Národní gardy postřelená ve Washingtonu, oznámil Trump

01:28Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Izraelské síly zastřelily dva Palestince, kteří se jim podle videa vzdali

Izraelské síly zastřelily dva Palestince, kteří se jim podle videa vzdali

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Počet obětí požáru bytového komplexu v Hongkongu vzrostl na 128

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu, který začal ve středu, vzrostl podle pátečních zpráv na 128. Vedení města podle agentury Reuters oznámilo, že záchranné práce skončily a že přibližně 200 lidí je stále nezvěstných. Příčina požáru je dosud neznámá.
01:02Aktualizovánopřed 33 mminutami

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 87, napsala v pátek s odvoláním na prohlášení vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 82 obětí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostla bilance obětí záplav a sesuvů půdy na nejméně devadesát. Úřady pohřešují desítky dalších lidí.
před 45 mminutami

Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka

Ukrajinská specializovaná protikorupční prokuratura (SAP) a Národní protikorupční úřad (NABU) prohledávají pracoviště šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka, píše Ukrajinska pravda. Jermak uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje.
před 1 hhodinou

Izraelský útok zabil v Sýrii devět lidí

Při izraelském útoku v obci Bajt Džin na jihozápadě Sýrie zahynulo devět lidí. Informovala o tom s odvoláním na syrskou státní televizi agentura Reuters. Izraelská armáda podle portálu The Times of Israel oznámila, že v noci v obci podnikla razii proti islámským radikálům, při které se její vojáci dostali pod palbu. Zranění utrpělo šest izraelských vojáků, tři z nich jsou ve vážném stavu.
před 1 hhodinou

Šéf kolumbijských špionů byl dočasně zbaven funkce kvůli kontaktu s guerillami

Řediteli kolumbijské zpravodajské služby Wilmeru Mejíovi a generálovi kolumbijské armády Migueli Huertasovi byla pozastavena funkce kvůli údajným kontaktům s členy levicové guerilly. Podle agentur EFE a AFP o tom ve středu rozhodla prokuratura. Oba muži podle tisku jednali o službách pro členy guerillových skupin, které se nepřidaly k míru mezi kolumbijskou vládou a organizací FARC v roce 2016.
před 2 hhodinami

Lidé se po příměří vrací k hranici Izraele a Libanonu, ale zbraně neutichly

Před rokem vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh. Na obou stranách hranice se část lidí vrátila do svých domovů. ČT sledovala dění v nejsevernějším izraelském městě Metula. Některé domy jsou již opraveny. Vrátilo se ale jen třicet procent předválečné populace. Také do jižního Libanonu se zčásti vracejí obyvatelé, ovšem navrací se i Hizballáh, na který pak útočí izraelské drony a letadla. Mnozí lidé si tak uvědomují, že současné příměří v oblasti, kde na sebe shlížejí Izrael a Libanon, není mírem.
před 2 hhodinami

Trump: USA zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států. Chce také přestat vyplácet jakoukoli federální podporu lidem, kteří nejsou občany USA. Uvedl to na své síti Truth Social krátce poté, co zemřela členka Národní gardy, kterou podle úřadů nedaleko Bílého domu ve středu postřelil muž původem z Afghánistánu.
06:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Zemřela členka Národní gardy postřelená ve Washingtonu, oznámil Trump

Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, postřelená spolu s kolegou ve středu poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Pode tiskových agentur to ve čtvrtek večer oznámil prezident Donald Trump. Z útoku je podezřelý Afghánec pobývající v USA pátým rokem. Druhý zraněný gardista stále v kritickém stavu bojuje o život, dodal šéf Bílého domu.
01:28Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...