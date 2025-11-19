Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

Ukrajinský parlament odvolal ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a šéfku energetiky Svitlanu Hrynčukovou, oznámila místní média. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Opozice žádá odstoupení celé vlády.
Pro odvolání Haluščenka hlasovalo 323 poslanců, pro odvolání Hrynčukové pak 315 zákonodárců. Ministr spravedlnosti podal rezignaci 12. listopadu poté, co ho k tomu vyzval prezident Volodymyr Zelenskyj. Premiérka Julija Svyrydenková navrhla parlamentu, aby odvolal i ministryni energetiky, což se ve středu také stalo. Jejím předchůdcem v čele resortu byl právě Haluščenko.
„Politickým důvodem (pro odvolání) je jednoznačně kompromitace ukrajinské vlády a úřadů kvůli jejich zapletení do případů odhalených Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny (NABU),“ uvedl před poslanci místopředseda vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Taras Kačka.
O věci měli poslanci rozhodovat už v úterý, jednání ale zablokovala opozice, která žádá odstoupení celé vlády a vytvoření nového kabinetu s účastí svých stran.
Protikorupční úřad NABU minulý týden uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala sto milionů dolarů (asi dvě miliardy korun).
Haluščenko, někdy označovaný jako „ministr energetiky“ a jindy pod krycím jménem „profesor“, se objevuje v audionahrávkách zveřejněných úřadem NABU. Z hovorů vyplývá, že podezřelí Ihor Myronjuk a Dmytro Basov si provize dělí mezi sebe a „profesora“ – což je údajná narážka na dosavadního šéfa spravedlnosti. „Rozdělíme to na tři (díly): vy, já a profesor,“ říká v nahrávce obviněný bývalý poradce Haluščenka Myronjuk.
Podezřelý podnikatel s vazbou na Zelenského
Centrem skandálu je společnost Energoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého Zelenského spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.
Vyšetřovatelé z úřadu z NABU podezřívají Mindiče, podnikatele a spolumajitele Kvartalu 95, ze založení zločinecké organizace, praní špinavých peněz získaných trestnou činností a nelegálního ovlivňování bývalého ministra obrany Rustema Umerova, píše Ukrajinska pravda. Kvartal 95 je ukrajinská produkční společnost, kterou Zelenskyj založil předtím, než byl zvolen hlavou státu.
Média spekulují, zda skandál donutí prezidenta hodit přes palubu i šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka.
