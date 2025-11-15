Korupční aféra v energetice je pro Zelenského velkou výzvou, míní komentátoři

Operace Midas bude pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pravděpodobně znamenat dosud největší korupční výzvu, uvedl šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazdera v pořadu 90´ ČT24 moderovaném Nikolou Reindlovou. Podle Jana Šíra z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy může Zelenskyj korupční aféru v energetickém sektoru ustát, ale bude muset naslouchat tomu, jak se k takovým kauzám staví ukrajinská společnost.
Kauza korupce v energetickém sektoru se týká zakázek ve státních podnicích. Podle vyšetřovatelů si měli vysocí představitelé státu říkat o úplatky u zakázek energetické společnosti Enerhoatom, která provozuje ukrajinské jaderné elektrárny. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) o tomto případu informoval v pondělí s tím, že jeho vyšetřovatelé na něm pracovali patnáct měsíců a podnikli více než sedmdesát prohlídek po celé zemi. Operace dostala název Midas. V souvislosti s případem už podali demisi ministr spravedlnosti Herman Haluščenko a ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková.
„Je tam asi přes tisíc hodin nahrávek, které ty protikorupční úřady postupně zveřejnují právě při jednotlivých stáních se zadrženými. (…) Ty ukazují na spoustu náznaků, které mohou ohrozit bud prezidenta Zelenského samotného, anebo jeho nejbližší okolí,“ řekl Pazdera. „Přepisy hovoří o tom, že ti lidé dost často hovořili i o vládních posunech, o jménech velice vlivných lidí, kteří figurují v těch vládních strukturách,“ dodal.
NABU v úterý oznámil, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí. Skupina měla na úplatcích získat sto milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). NABU žádná jména podezřelých nezveřejnil, ale Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s věcí napsal, že člověkem, kterého protikorupční úřad popisuje jako hlavního organizátora skupiny, je Tymur Mindič, podnikatel a spoluvlastník produkční firmy Kvartal 95, kterou v minulosti založil Zelenskyj.
Role Zelenského
Podle Šíra má kauza také souvislost s děním kolem snah o okleštění pravomocí protikorupčních úřadů z letošního léta. „Už tehdy se spekulovalo, ty informace vyplynuly na povrch, že tím hybatelem bylo okolí prezidenta Zelenského právě v souvislosti s tím, že NABU vyšetřovalo jeho nejbližší spolupracovníky včetně Mindiče, který je teď na útěku. A zároveň je hlavním figurantem této kauzy,“ podotkl Šír.
Zelenskyj v červenci podepsal zákon, podle kterého měly NABU a Speciální protikorupční prokuratura (SAP) podléhat generálnímu prokurátorovi, kterého jmenuje hlava státu. Po kritice z domova i ze strany Evropské unie slíbil obnovit nezávislost těchto protikorupčních agentur a následně tak podpisem nového zákona učinil.
Vzhledem k zapojení osob blízkých Zelenskému je jednou z klíčových otázek současné korupční kauzy to, zda a případně do jaké míry o celé věci prezident věděl. Pazderka nepovažuje za pravděpodobné, že byl osobně do kauzy aktivně zapojen. „Myslím, že je natolik zaměstnán válkou a všemi dalšími povinnostmi, že těžko mohl být do té korupční aféry zapleten nějak aktivně, nebo že by ji detailně sledoval,“ myslí si. Poukázal však na to, že informace jsou stále průběžně zveřejnovány a řada okolností není známa.
Ukrajinci podle Šíra vnímají korupci jako velký problém
To, že se Zelenskyj dostává do problémů kvůli svému okolí, označil Pazdera za „zákonitý proces“. „Válka, ta plošná ruská agrese, to je obrovská výzva jeho zemi, ale jak se vždy říká, válka je také nejlepší byznys. A to vytváří obrovské pokušení pro okruh lidi, kteří jsou u moci,“ sdělil. Na druhou stranu ale poukázal na úsilí ukrajinských úřadů v boji proti korupci.
„Je fér říct, že Ukrajina udělala v posledních letech obrovský kus práce na těch protikorupčních úřadech. De facto je to potvrzení i toho, že to funguje. Mluvilo se o tom, že Ukrajina potřebuje ještě jeden, dva, tři velké korupční skandály, aby to otřáslo celým tím systémem. Možná jsme na začátku něčeho, co opravdu naznačí, že tohle, co bylo možné doposud, už možné v té zemi nebude,“ míní Pazdera.
Podle Šíra je korupce vnímána jako velký problém i ze strany ukrajinské veřejnosti. Jeho naléhavost navíc dle něj zvyšuje probíhající ruská válka. „Korupce podkopává důvěru občanů ve stát, ochromuje státní řízení, činí ten stát neefektivním. A to se pak projevuje na té moci a síle, kterou jste schopni postavit té invazní okupační armádě,“ vyjmenoval Šír s tím, že kromě toho mají korupční kauzy negativní dopad také na image Kyjeva v zahraničí.
Na negativní dopady korupce v souvislosti s probíhající válkou upozornil také Pazdera. „Jak říká jeden z mých ukrajinských přátel: Korupce v tomto ultimátním smyslu slova zabíjí. Tyhle věci ukazují na to, že tam potom jde o životy lidí. Ochrana strategických objektů… to jsou fakt kritické věci, kvůli kterým se Ukrajina buď dokáže bránit, nebo nedokáže. A na to pak doplácí konkrétní lidé,“ podotkl.