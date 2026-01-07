Republikáni podle demokratů zlehčují útok na Kapitol. Bílý dům má web s vlastním výkladem události

Členové Kongresu za Demokratickou stranu obvinili republikány ze snahy o přepsání dějin v souvislosti s útokem na Kapitol, od kterého v úterý uplynulo pět let. Americký prezident Donald Trump v úterý v projevu k republikánům vpád svých stoupenců do sídla Kongresu zmínil jen okrajově, avšak Bílý dům spustil nové webové stránky, které události toho dne vykládají z pohledu prezidenta, navzdory faktům.
Nepokoje v Kapitolu, sídle Kongresu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou jeho komor, které měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Ve volbách nedokázal tehdejší prezident Trump obhájit svůj mandát a vítězem se stal demokratický kandidát Joe Biden.
Několik tisíc demonstrantů nespokojených s výsledky voleb se nejprve sešlo v parku před Bílým domem. Dav se následně přesunul před budovu Kongresu, kde začalo jednání k oficiálnímu potvrzení Bidenova vítězství. Část demonstrantů začala násilím pronikat dovnitř, ničit vybavení a útočit na přítomné policisty.
Bílý dům spustil web
Demokraté se v úterý snažili znovu připomenout útok, při němž tisíce Trumpových stoupenců vyvolaly chaos a donutily zákonodárce utíkat a ukrývat se v obavách o život.
Trump mezitím ve washingtonském kulturním centru pojmenovaném po bývalém prezidentovi Johnu F. Kennedym vtipkoval a tančil na píseň YMCA. Jeho administrativa místo přejmenovala na „Trumpovo-Kennedyho centrum“. Ve svém 82 minut trvajícím projevu k republikánům Trump události z 6. ledna 2021 zmínil jen letmo, když kritizoval kongresové vyšetřování i mediální pokrytí útoku.
Bílý dům ovšem zároveň spustil webové stránky, které mimo jiné obviňují policii Kapitolu z toho, že proměnila „pokojnou demonstraci v chaos“ a účastníky vzpoury naopak označuje za patrioty.
Web například Trumpova někdejšího viceprezidenta Mikea Pence označuje za zbabělce a sabotéra, v rozporu s fakty tvrdí, že vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo Trumpovi „ukradeno“ a viní policii přítomnou v ten den na Kapitolu z eskalace napětí.
Později v úterý si zhruba sto padesát Trumpových příznivců vyměňovalo nadávky s prezidentovými odpůrci, když pochodovali ke Kapitolu, kde si na připomínku události zazpívali státní hymnu a další písně.
Pochod organizoval Enrique Tarrio, bývalý vůdce krajně pravicové skupiny Proud Boys, který byl odsouzen k 24 letům vězení poté, co byl shledán vinným z podílu na plánování útoku. Tarrio patřil k více než patnácti stům účastníkům událostí ze 6. ledna, kterým Trump po svém návratu do Bílého domu loni udělil milost.
Demokraté: Hrozba nepominula
Trump po útoku ze 6. ledna čelil široké kritice napříč politickým spektrem. Sněmovna reprezentantů 13. ledna 2021 podpořila kvůli dění návrh ústavní žaloby na Trumpa, Senát v únoru 2021 rozhodl, že Trump není vinen z podněcování ke vzpouře a osvobodil jej. Útoku předcházely měsíce nepodložených Trumpových tvrzení, že mu byly prezidentské volby v roce 2020 ukradeny.
Při útoku bylo zraněno přibližně 140 policistů a čtyři lidé zemřeli, včetně Trumpovy příznivkyně, kterou policie zastřelila. Jeden policista, jenž byl napaden demonstranty, zemřel následující den. Další čtyři policisté později spáchali sebevraždu.
Demokraté v úterý varovali, že hrozba, kterou podle nich představuje Trump pro právní stát, rozhodně nepominula. „Donald Trump a krajně pravicoví extremisté v Kongresu se opakovaně snaží přepisovat historii a bagatelizovat hrůzné události 6. ledna. To nedopustíme,“ řekl lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries na fóru k výročí útoku.
Trump mezitím vyjádřil přesvědčení, že by mohl čelit už třetí ústavní žalobě, neboli impeachmentu, pokud republikáni letos nezvítězí v listopadových kongresových volbách. Někteří republikáni mezitím bez jakýchkoliv důkazů události z 6. ledna 2021 přičetli krajně levicovým aktivistům, a republikánští zákonodárci zřídili novou komisi za účelem „odhalení úplné pravdy“ o událostech toho dne.