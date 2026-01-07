Republikáni podle demokratů zlehčují útok na Kapitol. Bílý dům má web s vlastním výkladem události


Členové Kongresu za Demokratickou stranu obvinili republikány ze snahy o přepsání dějin v souvislosti s útokem na Kapitol, od kterého v úterý uplynulo pět let. Americký prezident Donald Trump v úterý v projevu k republikánům vpád svých stoupenců do sídla Kongresu zmínil jen okrajově, avšak Bílý dům spustil nové webové stránky, které události toho dne vykládají z pohledu prezidenta, navzdory faktům.

Nepokoje v Kapitolu, sídle Kongresu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou jeho komor, které měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Ve volbách nedokázal tehdejší prezident Trump obhájit svůj mandát a vítězem se stal demokratický kandidát Joe Biden.

Několik tisíc demonstrantů nespokojených s výsledky voleb se nejprve sešlo v parku před Bílým domem. Dav se následně přesunul před budovu Kongresu, kde začalo jednání k oficiálnímu potvrzení Bidenova vítězství. Část demonstrantů začala násilím pronikat dovnitř, ničit vybavení a útočit na přítomné policisty.

Útok na Kapitol

Bílý dům spustil web

Demokraté se v úterý snažili znovu připomenout útok, při němž tisíce Trumpových stoupenců vyvolaly chaos a donutily zákonodárce utíkat a ukrývat se v obavách o život.

Trump mezitím ve washingtonském kulturním centru pojmenovaném po bývalém prezidentovi Johnu F. Kennedym vtipkoval a tančil na píseň YMCA. Jeho administrativa místo přejmenovala na „Trumpovo-Kennedyho centrum“. Ve svém 82 minut trvajícím projevu k republikánům Trump události z 6. ledna 2021 zmínil jen letmo, když kritizoval kongresové vyšetřování i mediální pokrytí útoku.

Bílý dům ovšem zároveň spustil webové stránky, které mimo jiné obviňují policii Kapitolu z toho, že proměnila „pokojnou demonstraci v chaos“ a účastníky vzpoury naopak označuje za patrioty.

Web například Trumpova někdejšího viceprezidenta Mikea Pence označuje za zbabělce a sabotéra, v rozporu s fakty tvrdí, že vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo Trumpovi „ukradeno“ a viní policii přítomnou v ten den na Kapitolu z eskalace napětí.

Prezident USA Donald Trump

Později v úterý si zhruba sto padesát Trumpových příznivců vyměňovalo nadávky s prezidentovými odpůrci, když pochodovali ke Kapitolu, kde si na připomínku události zazpívali státní hymnu a další písně.

Pochod organizoval Enrique Tarrio, bývalý vůdce krajně pravicové skupiny Proud Boys, který byl odsouzen k 24 letům vězení poté, co byl shledán vinným z podílu na plánování útoku. Tarrio patřil k více než patnácti stům účastníkům událostí ze 6. ledna, kterým Trump po svém návratu do Bílého domu loni udělil milost.

Demokraté: Hrozba nepominula

Trump po útoku ze 6. ledna čelil široké kritice napříč politickým spektrem. Sněmovna reprezentantů 13. ledna 2021 podpořila kvůli dění návrh ústavní žaloby na Trumpa, Senát v únoru 2021 rozhodl, že Trump není vinen z podněcování ke vzpouře a osvobodil jej. Útoku předcházely měsíce nepodložených Trumpových tvrzení, že mu byly prezidentské volby v roce 2020 ukradeny.

Při útoku bylo zraněno přibližně 140 policistů a čtyři lidé zemřeli, včetně Trumpovy příznivkyně, kterou policie zastřelila. Jeden policista, jenž byl napaden demonstranty, zemřel následující den. Další čtyři policisté později spáchali sebevraždu.

Demokraté v úterý varovali, že hrozba, kterou podle nich představuje Trump pro právní stát, rozhodně nepominula. „Donald Trump a krajně pravicoví extremisté v Kongresu se opakovaně snaží přepisovat historii a bagatelizovat hrůzné události 6. ledna. To nedopustíme,“ řekl lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries na fóru k výročí útoku.

Trump mezitím vyjádřil přesvědčení, že by mohl čelit už třetí ústavní žalobě, neboli impeachmentu, pokud republikáni letos nezvítězí v listopadových kongresových volbách. Někteří republikáni mezitím bez jakýchkoliv důkazů události z 6. ledna 2021 přičetli krajně levicovým aktivistům, a republikánští zákonodárci zřídili novou komisi za účelem „odhalení úplné pravdy“ o událostech toho dne.

Útok na Kapitol

Rusko vyslalo ponorku k tankeru pronásledovaném Američany

Rusko vyslalo ponorku a další námořní prostředky, aby doprovodily prázdný ropný tanker, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely. Plavidlo, dříve známé jako Bella 1, už přes dva týdny sleduje americká pobřežní stráž. Píše to list The Wall Street Journal (WSJ) a stanice CBS News s odkazem na nejmenované americké činitele. USA ani Rusko vývoj oficiálně nekomentovaly.
Právě teď

Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

Čtyři lidé zahynuli při úderech koalice vedené Saúdskou Arábií v jemenské provincii Dálí, která je baštou vůdce separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarúse Zubajdího. Píše to agentura AFP. Kvůli střetům mezi separatisty a vládními silami uvázly v uplynulých dnech na jemenském ostrově Sokotra stovky turistů včetně dvou desítek Čechů.
09:20Aktualizovánopřed 12 mminutami

Republikáni podle demokratů zlehčují útok na Kapitol. Bílý dům má web s vlastním výkladem události

Členové Kongresu za Demokratickou stranu obvinili republikány ze snahy o přepsání dějin v souvislosti s útokem na Kapitol, od kterého v úterý uplynulo pět let. Americký prezident Donald Trump v úterý v projevu k republikánům vpád svých stoupenců do sídla Kongresu zmínil jen okrajově, avšak Bílý dům spustil nové webové stránky, které události toho dne vykládají z pohledu prezidenta, navzdory faktům.
před 21 mminutami

Zemřel Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA

Ve vězení v Marylandu ve Spojených státech zemřel ve věku 84 let Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA a někdejší vysoký činitel Ústřední zpravodajské služby (CIA), který pracoval pro Sovětský svaz a následně pro Rusko. V noci na středu o tom informovala agentura AP. Amese v dubnu 1994 poslal americký soud na doživotí do vězení.
03:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

Lídři Paříže, Londýna a Kyjeva podepsali na okraj úterního setkání koalice ochotných společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi. Jeden z bodů zmiňuje záměr po dosažení příměří nasadit na Ukrajině multinárodní síly, do nichž by přispěly země, které k tomu budou ochotné. Jednání se poprvé za Česko zúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který prohlásil, že Praha se svými vojáky podílet nebude.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Využití americké armády k získání Grónska je jednou z možností, uvedl Bílý dům

Americký prezident Donald Trump a jeho tým zvažují různé možnosti k získání Grónska a využití americké armády je vždy možností, uvedl v úterý podle agentury Reuters Bílý dům. Trump podle něj dal jasně najevo, že zisk největšího světového ostrova, který je bohatý na nerostné suroviny, je prioritou pro národní bezpečnost.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Trumpova vláda podle Reuters pohrozila venezuelskému ministrovi vnitra

Vláda prezidenta Spojených států Donalda Trumpa pohrozila venezuelskému ministrovi vnitra Diosdadu Cabellovi, že by se mohl stát jedním z hlavních cílů, pokud nepomůže prozatímní prezidentce Venezuely Delcy Rodríguezové splnit americké požadavky a udržet v zemi pořádek. V noci na středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na tři zdroje obeznámené se situací. V sobotu se americké komando v Caracasu zmocnilo autoritářského vůdce Nicoláse Madura a odvezlo ho do USA.
01:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, tvrdí Trump

Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů (jeden barel je 159 litrů) sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. V noci na středu to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že získané peníze bude kontrolovat on sám, aby zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely a USA. Odhaduje se, že Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, v loňském roce těžila asi 900 tisíc barelů této suroviny.
01:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
