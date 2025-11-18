Ukrajinský soud poslal do vazby někdejšího vicepremiéra kvůli údajné korupci

Ukrajinský soud poslal na 60 dnů do vazby bývalého vicepremiéra Oleksije Černyšova. Kauza se týká korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Jako možnou kauci stanovil soud částku 51 milionů hřiven (v přepočtu zhruba 25,6 milionu korun), informovala ukrajinská média.
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Energoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.
Podle serveru RBK-Ukrajina, účastníci korupčního schématu předávali vybrané peníze Černyšovovi. Jednalo se o 1,2 milionu dolarů (25 milionů korun) a přibližně 100 tisíc eur (asi dva miliony korun) v hotovosti. Navíc podle serveru vicepremiér obdržel 500 tisíc dolarů (10,4 milionu korun) přes svou manželku poté, co se stal podezřelým v jiném případu.
Černyšov vinu popřel. O uvalení vazby požádal NABU a protikorupční prokuratura (SAP). Na nahrávkách hovorů mezi členy skupiny, které NABU získal, měl bývalý vicepremiér přezdívku Che Guevara. Čelí obvinění z nezákonného obohacování, za což mu hrozí trest vězení na pět až deset let.
Černyšov zastával pozici místopředsedy ukrajinské vlády a ministra pro národní jednotu od prosince 2024 do července letošního roku. V letech 2022 až 2024 byl předsedou představenstva ukrajinské energetické společnosti Naftohaz.