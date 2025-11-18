Ukrajinský soud poslal do vazby někdejšího vicepremiéra kvůli údajné korupci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinský soud poslal na 60 dnů do vazby bývalého vicepremiéra Oleksije Černyšova. Kauza se týká korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Jako možnou kauci stanovil soud částku 51 milionů hřiven (v přepočtu zhruba 25,6 milionu korun), informovala ukrajinská média.

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Energoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.

Ukrajinu pobouřila miliardová energetická korupce
Ilustrační foto

Podle serveru RBK-Ukrajina, účastníci korupčního schématu předávali vybrané peníze Černyšovovi. Jednalo se o 1,2 milionu dolarů (25 milionů korun) a přibližně 100 tisíc eur (asi dva miliony korun) v hotovosti. Navíc podle serveru vicepremiér obdržel 500 tisíc dolarů (10,4 milionu korun) přes svou manželku poté, co se stal podezřelým v jiném případu.

Černyšov vinu popřel. O uvalení vazby požádal NABU a protikorupční prokuratura (SAP). Na nahrávkách hovorů mezi členy skupiny, které NABU získal, měl bývalý vicepremiér přezdívku Che Guevara. Čelí obvinění z nezákonného obohacování, za což mu hrozí trest vězení na pět až deset let.

Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády
Ilustrační foto - ukrajinský parlament

Černyšov zastával pozici místopředsedy ukrajinské vlády a ministra pro národní jednotu od prosince 2024 do července letošního roku. V letech 2022 až 2024 byl předsedou představenstva ukrajinské energetické společnosti Naftohaz.

Po korupčním skandálu oznámil Zelenskyj personální změny v energetice
Volodymyr Zelenskyj

Výběr redakce

Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

včeraAktualizovánopřed 19 mminutami
Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

před 2 hhodinami
Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

před 2 hhodinami
„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

před 3 hhodinami
Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění

Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Americká Sněmovna reprezentantů a po ní i Senát jednoznačně podpořily návrh zákona, který by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit spisy k případu odsouzeného sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. Prezident USA Donald Trump už předestřel, že tento právní předpis podepíše, pokud jej schválí Kongres.
včeraAktualizovánopřed 19 mminutami

Ukrajinský soud poslal do vazby někdejšího vicepremiéra kvůli údajné korupci

Ukrajinský soud poslal na 60 dnů do vazby bývalého vicepremiéra Oleksije Černyšova. Kauza se týká korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Jako možnou kauci stanovil soud částku 51 milionů hřiven (v přepočtu zhruba 25,6 milionu korun), informovala ukrajinská média.
před 1 hhodinou

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán označil vraždu saúdskoarabského novináře žijícího v americkém exilu Džamála Chášakdžího za velkou chybu, která na několik let vážně narušila vztahy se Spojenými státy. Prohlásil to při svém setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Trump se prince, který za vraždou v roce 2018 podle amerických tajných služeb stál, zastal, když řekl, že bin Salmán o ničem nevěděl.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Výbuch, který o víkendu poškodil železniční trať v Polsku na trase mezi Varšavou a Lublinem, si zřejmě objednaly ruské tajné služby, uvedl v úterý mluvčí polského ministra pro zvláštní služby. Premiér Donald Tusk později dodal, že podezřelé jsou dvě osoby s ukrajinským občanstvím v ruských službách. Hned po sabotáži odcestovali z Polska, uvedl. Útok dříve označil za „bezprecedentní“, podle něj mohl skončit tragédií. Nikdo nebyl zraněn.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) požádal generálního tajemníka NATO Marka Rutteho na úterní společné schůzce o posílení protivzdušné obrany Slovenska. Ministerský předseda Ruttemu během jeho návštěvy Bratislavy také zopakoval, že Slovensko s výjimkou komerčních kontraktů nebude dodávat Ukrajině, která se brání ruské agresi, smrtící zbraně. Informoval o tom úřad slovenské vlády.
před 2 hhodinami

Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

Izraelský vzdušný úder na uprchlický tábor u pobřežního města Sidón na jihu Libanonu večer zabil třináct lidí. Podle agentury DPA to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které informuje i o několika zraněných. Izraelská armáda úder vzápětí potvrdila a uvedla, že jeho terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli podle ní v hustě zalidněném táboře své výcvikové středisko. Hamás podle AFP tvrdí, že v palestinských táborech v Libanonu nemá žádná vojenská zařízení.
před 2 hhodinami

Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění

Útok na židovským státem okupovaném Západním břehu Jordánu si v úterý vyžádal život jednoho Izraelce a další tři zraněné, uvedly tiskové agentury. Izraelská armáda oznámila, že dva teroristé najeli automobilem do lidí, načež spáchali útok nožem. Útočníky později identifikovalo palestinské ministerstvo zdravotnictví, které o jejich smrti informovaly izraelské úřady s tím, že jde o dva osmnáctileté Palestince.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

Společnost Meta Platforms vyhrála ostře sledovaný spor o akvizici sítě pro sdílení fotografií Instagram a komunikační aplikace WhatsApp. Podle amerického soudu firma jejich převzetím neporušila antimonopolní zákon, protože si tak nemonopolizovala trh sociálních sítí. Informuje o tom agentura Reuters.
před 4 hhodinami
Načítání...