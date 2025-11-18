Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jednání ukrajinského parlamentu, který měl hlasovat o návrhu premiérky Julije Svyrydenkové odvolat ministry spravedlnosti a energetiky Hermana Haluščenka a Svitlanu Hrynčukovou kvůli korupčnímu skandálu v energetice, bylo přerušeno. Stalo se tak poté, co opozice zablokovala jednání a dožadovala se odstoupení celé vlády, informovala ukrajinská média.

Řečnický pult zablokovala skupina poslanců, které vedl bývalý prezident Petro Porošenko a kteří se dožadovali „skutečných kádrových změn“ v ukrajinském vedení za skandování „Pryč s vládou!“. Poslanecký klub Porošenkovy opoziční strany Evropská solidarita prohlásil, že bude bránit hlasování o odvolání dvou ministrů tak dlouho, dokud na programu schůze nebude demise celé vlády.

„Nedovolíme hlasovat o těch dvou ministrech. Otevřeně říkáme: nebudeme hlasovat pro tento pokus upustit páru a zachovat korupční vertikálu,“ prohlásil Porošenko podle serveru Ukrajinska pravda a informoval, že jeho strana zahájila sběr podpisů za odstoupení „Ali Babovy“ vlády.

Ali Baba je podle portálu přezdívka šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka používaná v přepisech odposlechů aktérů korupčního skandálu okolo energetické firmy Energoatom.

Po korupčním skandálu oznámil Zelenskyj personální změny v energetice
Volodymyr Zelenskyj

Pro záchranu Ukrajiny je podle Porošenka nezbytné vytvořit novou vládní koalici, která by se postarala o financování potřeb vojáků bojujících na frontě proti Rusku a obnovila důvěru zahraničních partnerů a Ukrajinců.

Předseda parlamentu Ruslan Štefančuk pak vyhlásil přestávku a pozval předsedy poslaneckých klubů a skupin k poradě.

Korupce v energetice

Protikorupční úřad NABU minulý týden uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala sto milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Energoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren.

Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého Zelenského spolupracovníka Timura Mindiče, uprchli do zahraničí. Média spekulují, zda skandál donutí prezidenta hodit přes palubu i Jermaka.

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb
Finský prezident Alexander Stubb na snímku z října 2025

