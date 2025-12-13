Islámský stát zabil v Sýrii dva americké vojáky a tlumočníka

Při útoku na vojenský konvoj v Sýrii zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník. Píše to agentura Reuters. Podle mluvčího Pentagonu Seana Parnella útok provedl takzvaný Islámský stát (IS). Útočníka podle amerického ministra obrany Peta Hegsetha zabily spojenecké bezpečnostní složky.
Podle dvou syrských zdrojů se incident odehrál v Palmýře v centrální části země. K útoku podle Reuters došlo ve chvíli, kdy ve městě hlídkovali syrští vojáci spolu s americkými silami nasazenými v rámci Spojenými státy vedené koalice proti IS.
Regionální velitelství americké armády CENTCOM na sociální síti X uvedlo, že útočník, který střílel, patřil k IS a jednal sám.
Islámský stát od roku 2014 dobyl a ovládl rozsáhlá území v Sýrii a Iráku, kde žilo okolo deseti milionů obyvatel. Tato území, kde vedení IS vyhlásilo chalífát, spravoval podle svého výkladu islámského práva šaría. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii o dva roky později mezinárodní koalicí a místními kurdskými silami. V obou zemích má ale i nadále buňky, které tam útočí.
Před rokem padl v Sýrii režim diktátora Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu.
Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šará, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem. Většina západních sankcí proti této blízkovýchodní zemi byla zrušena.
Damašek nedávno uvedl, že se chce přidat k politické koalici proti IS, která má zhruba devět desítek členů. Sýrie se naopak nepřipojí k vojenské operaci vedené Spojenými státy proti IS a jeho aktivitám v samotné Sýrii a Iráku.
