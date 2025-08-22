Teroristická organizace Islámský stát (IS) se znovu probouzí. Na východě Konga povraždili radikálové přes padesát civilistů. V Sýrii pak opět zaútočili na checkpoint ovládaný kurdskými milicemi. Před hrozbou pro mezinárodní bezpečnost varovala i Rada bezpečnosti OSN.
Islámský stát se vrací. Soustředí se na Afriku a Blízký východ
Islamisté napojení na teroristy z IS zaútočili na vesnici Oicha v severovýchodní části Demokratické republiky Kongo. Mezi padesátkou obětí jsou také ženy a děti. Obyvatele napadli radikálové v noci, svázali je a následně vraždili mačetami a motykami, část domů vypálili.
V zemi přitom nejde o ojedinělý případ – podobných masakrů se skupiny napojené na IS dopustily v uplynulých týdnech opakovaně. „Toto je genocida, která se děje v tichosti. Ani mezinárodní společenství nic neříká. Tato populace je již jedenáct let obětí těchto masakrů,“ prohlásil představitel konžské provincie Severní Kivu Elie Mbafumodža.
„Musíme promluvit k úřadům, mezinárodním a národním autoritám, provinčním a místním úřadům, abychom obnovili mír,“ vyzval.
Kritika pomalé reakce
Mezinárodní společenství se brání tím, že jednat hodlá. To má dokládat nově projednaná – v pořadí už 21. zpráva Rady bezpečnosti OSN o vlivu Daeše (jiné jméno pro IS) na světovou bezpečnost. Shledala, že skupina udržela svou operační kapacitu a že nejen v Africe stále představuje hrozbu, i kvůli využívání moderních technologií a umělé inteligence pro svou propagandu a financování.
„Aby se zabránilo hrozbě, kterou představují nové a rozvíjející se technologie v rukou teroristů, Protiteroristický výbor OSN podporuje členské státy při uplatňování nezávazných obecných zásad týkajících se využívání bezpilotních letadel nebo vznikajících finančních technologií teroristy,“ uvedla předsedkyně Protiteroristického výboru Rady bezpečnosti OSN Natalia Ghermanová.
IS sice svou pozornost zdánlivě přesunul zejména do Afriky, nevzdává se ale ani pokusů o udržení vlivu i v oblasti svého založení před víc než deseti lety – a to v Iráku a zejména Sýrii. Ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur napadá pozice Syrských demokratických sil, tedy kurdských milic podporovaných USA.
Od začátku roku takto zemřelo na padesát Kurdů, ti se snaží rozbít buňky teroristů četnými raziemi.
V koordinaci s mezinárodní koalicí proti IS mělo nově dojít i k dílčímu úspěchu – zneškodnění jednoho z lídrů teroristů. Nejmenované americké zdroje potvrzují jen to, že k úderu došlo. Podle těch lokálních zabili vojáci Abú Hafsa Hášimí Kurajšího a spolu s ním také další bojovníky IS. Spolu s dalšími radikály se měl Abú Hafs podílet i na červencových masakrech drúzů v Suvajdě na jihozápadě Sýrie.
Aktivity Spojených států
Souběžně s misí vedenou USA stále probíhá i po jedenácti letech také operace Shader, v rámci které provádějí nálety na pozice extremistů britské síly. Jako naposledy před měsícem, kdy zabily výrobce sebevražedných náloží v nákladních automobilech známých jako Mad Max.
Evropa se tak z konfliktu stahuje zatím bez plánu do budoucna. Sama přitom v letech 2015 až 17 zažila vlnu džihádistického teroru. Obě mise mají končit postupně od září letošního roku do toho příštího, Američané mají zatím stále zhruba dva a půl tisíce vojáků v Iráku a podobný počet i v Sýrii.
Kurdským spojencům po jejich odchodu zůstane na starost kromě udržování pořádku také správa nad věznicemi držícími zhruba padesát tisíc veteránů Islámského státu na severovýchodě Sýrie. I na ně teroristé opakovaně útočí ve snaze vysvobodit své věrné a znovu rozdmýchat konflikt v oblasti.