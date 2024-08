Spojené státy se obávají vzestupu Islámského státu v Sýrii a Iráku

Americké jednotky se snaží potlačit vzkříšení takzvaného Islámského státu (IS) v Sýrii a Iráku v místech, kde tato militantní skupina dříve ovládala rozsáhlá území. Teroristická skupina usilovně mobilizuje své síly, vychovává nové rekruty a stupňuje své útoky proti místním silám i západní koalici vedené USA. Jejich kapacity i schopnosti se neustále zvyšují, tvrdí důstojníci USA a Syrských demokratických sil (SDF) – jednotek vedených Kurdy, kterým Spojené státy před pěti lety pomohly tuto militantní skupinu porazit.

„Nárůst útoků naznačuje, že se IS pokouší obnovit své síly po několika letech útlumu,“ uvedlo Ústřední velení amerických ozbrojených sil (CENTCOM). Poslední zpráva navíc naznačila, že se jednotky IS začaly cítit dostatečně jistě a sebevědomě, aby mohly plánovat útoky za hranicemi Sýrie a Iráku.

Příslušníci SDF uvádějí, že během prvních sedmi měsíců letošního roku zajali 233 podezřelých bojovníků IS při 28 operacích. Americká letadla letos zatím provedla tři údery na cíle IS v Sýrii a jeden v Iráku. Pro srovnání – za celý loňský rok proti IS zasáhly americké síly čtyřikrát. Podle údajů Pentagonu pak asistovaly u téměř padesáti dalších náletů, které od začátku loňského roku provedlo irácké letectvo.

V rámci probíhající kampaně poskytují Američané například přímý letecký dohled silám SDF, které provádějí nálety na podezřelé buňky IS ve vesnicích a městech v severovýchodní Sýrii a které proti nim zasahují i po zemi. I když americké jednotky obvykle zůstávají v bezpečné vzdálenosti od bojů, někdy samy podniknou mise s cílem zabít nebo zajmout vysoké představitele Islámského státu.

Podle důstojníka amerických speciálních sil se SDF v důsledku akce podařilo zatknout tucet lidí bez jediného výstřelu. „Víme, že to narušilo plánované útoky na koaliční personál a personál SDF,“ uvedl americký důstojník.

Při červencovém náletu zasáhlo komando SDF podporované americkými speciálními jednotkami osm komplexů, v nichž se nacházeli bojovníci Islámského státu. Operaci předcházelo rozsáhlé plánování – letecký monitoring USA umožnil sestavit modely podezřelých míst k přípravě útoku. Pomocí rozsáhlé sítě pozemních sil se pak podařilo zajistit desetikilometrový úsek vesnic, aby žádný z bojovníků IS nemohl varovat ostatní.

Islámský stát ale nikdy úplně nezanikl, jeho rozličné regionální buňky podnikaly teroristické činy po světě, naposledy se organizace přihlásila k útoku v koncertní hale nedaleko Moskvy, kde ozbrojenci zabili 143 lidí, ale aktivně působí také třeba v Íránu. Největší úsilí však hnutí směřuje právě do ovládnutí regionu, který již jednou byl pod jeho kontrolou.

Podle informací WSJ se však současná snaha od té předchozí, která vyvrcholila v roce 2014, značně liší. Namísto velkolepého ovládnutí měst a vesnic pomocí stovek ozbrojenců, tanků a aut vybavených kulomety teď údajně operuje v malých skupinách způsobem guerillového boje s využitím nástražných pastí. Americké síly působící v regionu nicméně hlásí zřetelně zvýšený pohyb vojáků, zbraní a vojenského vybavení po regionu. Ústřední velení USA, stejně jako jeho koaliční partneři v regionu, před navyšováním počtu aktivních bojovníků IS přitom varovalo už v dubnu, píše server Voanews.

Snaha o indoktrinaci dětí a osvobození vězňů

Své řady IS rozšiřuje prostřednictvím skryté indoktrinace mladých lidí v táborech, kde jsou pod dozorem kurdských jednotek drženy tisíce či desetitisíce žen a dětí zadržených bojovníků Islámského státu. Místní bezpečnostní složky tvrdí, že když chlapci dosáhnou bojového věku, Islámský stát je propašuje z tábora a odveze je na vojenský výcvik do syrské pouště Badíja, kde z mladých rekrutů vychovává sebevražedné atentátníky.

Podle fotek, které se podařilo získat americkým vojákům, si v táboře al-Hol děti vybarvují omalovánky s obrázky ručních granátů, pušek AK-47 a výbušných sebevražedných vest. Podle WSJ děti navštěvují oslavy s tématem IS s vlajkou ISIS vyvěšenou místo balónků. „Snaží se jim vymýt mozky, dokud jsou děti, aby až vyrostou, byly ochotné bez váhání zabíjet,“ řekl generálka Afrinová americkému listu.

Místní úřady ale obtížně řeší, co si počít s rodinami těchto dětí, často nejsou ve svých domovských zemích vítané, ale jsou považované za příliš nebezpečné na to, aby byly propuštěny.

IS se navíc snaží také napadat věznice, kde jsou drženi zajatí bojovníci této teroristické organizace. Pokusil se osvobodit svých devět tisíc bojovníků z věznic v Sýrii, zinscenováním útěků za použitím sebevražedných atentátníků, kteří měli prolomit brány. Ačkoli se jedná o neúspěšné pokusy, podle WSJ demonstrují odhodlání skupiny znovu získat sílu. „Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby se jim skutečně podařil útěk z vězení,“ řekl mluvčí syrských vnitřních bezpečnostních sil Ali al-Hassan.

Větší hrozba, než se může zdát

Navzdory úspěchům USA a jejich syrských a iráckých partnerů však panují obavy, že podmínky nahrávají trvalému návratu IS. Naprostá většina amerických operací proti IS se uskutečnila v Iráku, kde podle některých analytiků představuje menší hrozbu. „Dvě třetiny útoků IS pochází ze Sýrie,“ uvedl serveru voanews Aaron Zelin z Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku, který se specializuje na džihádismus. Podle něj tak reálná situace může být zrádnější, než naznačují čísla.

Zpráva OSN uvádí, že IS má pravděpodobně tři až pět tisíc bojovníků po celé Sýrii a Iráku s tím, že Syrská poušť se stala „logistickým a operačním centrem pro 500 až 600 bojovníků“.

Iráčtí představitelé s vazbami na Teherán údajně tlačí na Američany, aby se ze země stáhli, Irák ale americkým silám slouží jako základna i pro operace v sousední Sýrii. Červencové americko-irácké rozhovory sice nepřiblížily rozhodnutí o odvolání jednotek, přesto ale znepokojily spojence v regionu.

Vzhledem k narůstajícímu počtu útoků se i američtí důstojníci obávají možných dalších diskuzí o stažení z regionu. „Budeme svědky chaosu, jaký jsme nikdy předtím neviděli,“ varoval al-Hassan. „Jakékoli stažení způsobí okamžitou aktivaci spících buněk,“ dodal.

S tím souhlasí i analytik Zelin. „I když v současnosti není IS v Iráku každodenním problémem, jeho síla v Sýrii by zemi mohla opět ohrozit, pokud by se USA ze Sýrie stáhly,“ míní.

Obnova IS je pro americké síly i jejich spojence každopádně zdrojem obav. „Pozornost se přesunula jinam,“ míní důstojník amerických speciálních sil. „Ale teď není ten správný čas odvracet zrak od severovýchodní Sýrie,“ dodal.