Požár po útoku v Moskvě je z větší části uhašen. Zraněných je 115, přes šedesát lidí zemřelo

Počet obětí pátečního teroristického útoku v Krasnogorsku na okraji Moskvy stoupl podle předběžných údajů na více než šedesát. Střelba skupiny ozbrojenců do návštěvníků koncertu si navíc vyžádala 115 zraněných, řada z nich je zraněna těžce, píší agentury TASS a Reuters. Požár se už z větší části podařilo uhasit, práce na jeho zlikvidování ale stále pokračují.

Agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele napsala, že USA mají zpravodajské informace potvrzující prohlášení takzvaného Islámského státu (IS), že stál za útokem.

Americká ambasáda v Rusku před dvěma týdny varovala před bezprostředními plány „extremistů“ zaútočit v Moskvě. Učinila tak jen pár hodin poté, co ruská bezpečnostní služba FSB informovala o tom, že se jí podařilo překazit útok buňky IS na synagogu v ruské metropoli. Šéf Kremlu Vladimir Putin, který před několika dny znovu zvítězil ve „volbách“ a prodloužil tak svůj mandát o dalších šest let, varování označil za pokus Západu o zastrašování Rusů.

Rada bezpečnosti OSN páteční útok odsoudila jako „odporný a zbabělý“ teroristický čin. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřil solidaritu s oběťmi, informují agentury Reuters, AFP a TASS.