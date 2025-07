Syrští vojáci měli vraždit drúzy v Suvajdě. Dle svědků stříleli pacienty v postelích

Svědci obviňují syrské vládní síly z masakru v nemocnici ve městě Suvajda. Dojít k němu mělo během střetů mezi beduíny a drúzy, které vypukly v polovině července na jihu blízkovýchodní země, a do nichž se posléze vládní jednotky zapojily. BBC navštívila Národní nemocnici v Suvajdě a přinesla z místa znepokojivá svědectví. Příslušníci vládních sil dle nich měli vraždit bezbranné pacienty uvnitř zdravotnického zařízení.

Motab také zdůraznil, že podle mezinárodního práva by měly být nemocnice chráněny. Přesto vojáci dle něj pacienty uvnitř zařízení brutálně napadli. „Vstoupili do nemocnice. Začali střílet do všech. Stříleli pacienty v jejich postelích, když spali,“ tvrdí Motab. Mezi oběťmi měl být podle něj například i osmiletý postižený chlapec.

Některé odhady hovoří o více než třech stovkách obětí masakru

Jasná představa o tom, k čemu v nemocnici přesně došlo, však zatím podle BBC neexistuje. Některé odhady dle zpravodajské agentury hovoří o více než 300 obětech svědky popsaného masakru, tato čísla však nelze ověřit.

K situaci se vyjádřilo také syrské ministerstvo obrany. Ve svém prohlášení uvedlo, že si je vědomo zpráv o „šokujících protiprávních jednáních“ ze strany osob ve vojenských uniformách v převážně drúzském městě Suvajda. Syrský ministr pro zvládání katastrof a řešení mimořádných událostí Raed Saleh novináři BBC Jonu Donnisonovi také sdělil, že veškerá obvinění ze zvěrstev spáchaných všemi stranami budou „důkladně vyšetřena“.

Autor reportáže Donnison nicméně podotýká, že přístup do Suvajdy byl přísně omezen, což znamená, že shromažďování důkazů z první ruky je obtížné. „Město je v podstatě v obležení, syrské vládní síly omezují vstup i odchod,“ informoval novinář. Do Suvajdy se mu ovšem přece jen dostat podařilo. „Když jsme vjížděli do města, míjeli jsme vyhořelé obchody a budovy a auta rozdrcená tanky,“ popsal Donnison následky sektářských střetů v oblasti.