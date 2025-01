IS zůstává hrozbou, jeho extremismus a značka inspirují

Teroristická organizace Islámský stát (IS) už sice po vojenské porážce v roce 2017 neovládá rozsáhlá území v Sýrii a Iráku, její extremistická ideologie a značka ale pořád působí jako inspirace. Podle odhadu OSN má navíc i nadále až deset tisíc ozbrojenců napříč Asií a Afrikou. Za tikající bombu bývá označován zajatecký tábor al-Hol v Sýrii, kde kurdské jednotky zadržují přes padesát tisíc stoupenců IS a jejich rodin.

V Damašku si v kombinaci historické amnézie a politického hyperoptimismu podávají světoví diplomaté dveře u někdejšího lídra al-Káidy a současného vůdce většiny Sýrie Ahmada Šary. Na východě země zatím přetrvává vliv IS. Největší silou je tam sice etnická armáda Kurdů s podporou tisícovky Američanů, rozsáhlé polopouštní území je ale mimo jejich plnou kontrolu. I deset let po vzniku mezinárodní koalice proti IS zůstává džihádistická organizace akutní hrozbou.

„Strategická situace je dnes velmi odlišná od roku 2014. Islámský stát nás má ale i nadále v hledáčku. Hrozba z jeho strany a ze strany dalších teroristických skupin je pro nás nyní jednou ze strategických priorit,“ prohlásil v říjnu americký ministr obrany Lloyd Austin.

Američané a nově i Francouzi proto uprostřed mocenského vakua po pádu diktatury Bašára Asada v Sýrii zahájili sérii leteckých úderů na islamistické cíle na hranici s Irákem.

„Dnešní IS není teroristická organizace, která by měla jedno řídící centrum, které by koordinovalo údery jednotlivých útočníků a poboček,“ podotýká bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. „Dnes se z toho názvu IS – nemám ho moc rád, raději používám arabský název Daeš – stává nálepka jisté franšízy. Pokud by někde zaútočil někdo pod svým občanským jménem, určitě nevzbudí takovou pozornost veřejnosti, médií, ani politiků, jako když svůj útok zahalí pod značku IS,“ míní expert.