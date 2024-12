Západ zvažuje zbavit syrské islamisty teroristické nálepky

„Myslím, že izraelský a americký přístup, kdy místo vyjednavačů poslali bombardéry a snaží se maximálně snížit vojenské kapacity, ať už Islámského státu nebo Syrské arabské armády, je v tuto chvíli pragmatičtější krok. Nicméně ten krok další, že bude nutné i s napravenými islamisty začít jednat, je na cestě, ale mělo by to být, jak se říká – mít v jedné ruce ratolest, ve druhé klacek,“ míní expert.

Velká Británie zvažuje, že syrské islamistické milice Haját Tahrír aš-Šám odstraní ze seznamu zakázaných organizací. Francie chce zase do Damašku poslat vyjednavače. Podle bezpečnostního experta Milana Mikuleckého by ale měla přijít na řadu spíše opatrnost.

Diskuse o vyřazení HTS ze seznamu, probíhá i ve Spojených státech, uvedl dále expert. „Ono to má i právní dopady. Na Západě máme země, které říkají, že s teroristy nemůžeme jednat. Pokud by se tato skupina stala součástí nové moci v Sýrii, tak bychom sami sobě svázali ruce, jak s novým režimem vycházet, když bychom na něj sami uvalili sankce tohoto typu,“ vysvětlil Tureček.

Tato taktika ale vůdci islamistů příliš nevyšla a se svou tehdejší bojovou přezdívkou dál figuroval na seznamu teroristů hledaných americkou FBI. Na černou listinu se dostal už v roce 2013 a odměna za relevantní informace o jeho osobě – deset milionů dolarů – zůstala stejná.

A nezměnila se ani ve chvílích, kdy se al-Šará už dokázal dostat do pozice, z níž může promlouvat do budoucnosti celé Sýrie. „Říkám lidem: Nesuďte podle slov, ale podle činů. Věřím, že skutečnost mluví sama za sebe. Takové klasifikace jsou především politické a zároveň chybné,“ řekl CNN na začátku letošního prosince.

To, že al-Šará a jím vedená organizace alespoň ideologicky úplně nezapadají do škatulky největších islamistických fanatiků, potvrzují i někteří analytici. „Je více orientován na Sýrii, je méně nadnárodní, méně se zajímá o zřízení islámského chalífátu,“ míní blízkovýchodní analytik GIGA Institutu André Bank.

„Už v roce 2021 na rozhovor s PBS nepřišel v maskáčích a vojenské uniformě, přišel v košili, khaki bundě, s autorem rozhovoru se nechal fotografovat v civilu a už tehdy vlastně říkal to, co z jeho úst slyšíme nyní, že jeho organizace nepředstavuje žádné nebezpečí pro Západ, že mu jde jen o to, co je v Sýrii. Teď jsou to inkluzivní prohlášení tom, že se nemá mluvit ženám do toho, jak se oblékají, nebo o ochraně menšin,“ podotkl zpravodaj ČT Václav Černohorský.