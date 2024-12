První syrští uprchlíci se vracejí domů, opouštějí Libanon či Turecko

„Na řadě hraničních přechodů jak z Turecka, tak z Libanonu, tak ze sousedního Jordánska, čekají dlouhé fronty na to, až budou vpuštěny nazpět do Sýrie, aby se mohly vrátit do svých domovů, případně do trosek, které po nich zbyly v rámci občanské války, která začala v roce 2012,“ přiblížil zpravodaj ČT Jakub Szántó.

Také web listu The New York Times (NYT) popsal, že v blízkosti hraničního přechodu Masna’a mezi Sýrií a Libanonem slavily pád režimu Bašára Asada tisíce lidí, z nichž se někteří již vracejí domů.