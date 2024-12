Rychlost postupu syrských rebelů překvapila všechny, shodují se experti

Rychlost, jakou syrští rebelové obsadili velkou část země a svrhli režim Bašára Asada, nečekal nikdo, shodují se experti. „Všechny mocnosti – Rusko, USA, EU – teď jenom říkají, že to sledují. Ale nikdo to dopředu nepredikoval,“ řekl orientalista Petr Pelikán. „Asi neznám nikoho, kdo nebyl překvapen, že ten postup byl tak rychlý,“ doplnil expert Vlastislav Bříza.

„Hizballáh v tuto chvíli není funkční organizace, která by byla schopna aktivního koordinovaného útoku na příkaz Íránu. Tato složka pozemních jednotek padla. A to je podstatné, protože letecké krytí tvořily ruské jednotky a ty jsou v tuto chvíli mimořádně zaměstnány situací na Ukrajině,“ vysvětlil.

„Optikou toho, že předtím občanská válka trvala několik let, a optikou toho, že režim Asadovy rodiny trvá od roku 1971, tak to muselo překvapit úplně všechny,“ sdělil Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle něj bylo jedním z klíčových faktorů rychlého postupu povstalců to, že Asadovi příliš nepomohli jeho tradiční spojenci z Ruska a Íránu ani teroristická organizace Hizballáh.

Dvěma hlavními poraženými jsou podle Mikuleckého Rusko a Írán. Kreml podle něho přichází o možnost disponovat přístavy ve Středozemním moři. „Současně to Moskvu oslabuje geopoliticky, protože všichni spojenci, kteří s Rusy nějakým způsobem drží, nyní vidí, že Kreml jim není schopný přijít na pomoc, a jen těžko se budou pouštět do nějakých větších agresivních akcí,“ vysvětlil.

„On na začátku, když dobyl Aleppo, tak nechal svoje bojovníky obcházet jednotlivé domy některých menšin typu křesťanů a sliboval jim, že se vůbec nic nezmění. Že bude tolerantní, že to nebude jako Islámský stát. Ale známe velmi dobře jeho minulost. On s Islámským státem koketoval,“ zdůraznil Bříza.

„Může jít klidně scénářem à la Talibán. Ten na počátku, když se Američané a spojenci stáhli z Afghánistánu, tak také deklaroval, že bude úplně jiný, než byl kdysi, že bude tolerantnější. No a podívejme se na současný Afghánistán dnes,“ řekl dále Bříza. „To znamená, že ta situace může být podobná. Netvrdím, že se tak stane. Al-Džulání se poučil. On věděl dobře, že když bude radikální, bude vraždit a střílet menšiny, které jsou v Sýrii zásadní, tak to může znamenat problém a nemusí docílit toho, co chce, to znamená ovládnout zemi,“ dodal.

O vůdci HTS hovořil i Mikulecký. „V tuhle chvíli se al-Džulání snaží vykreslovat se téměř jako sekulární vůdce, který říká, a zatím se to tak děje tam, kde má nad situací kontrolu, že není pronásledovaná žádná etnická a náboženská skupina. On chce být tím hodným hochem, který už nechce být na seznamu teroristů. Předpokládám, že by byl i moc rád, kdyby Spojené státy stáhly tu vypsanou odměnu na jeho hlavu, a on by se mohl stát partnerem pro celý svět,“ míní bezpečnostní analytik.