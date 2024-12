Bašár Asad byl v Sýrii u moci skoro čtvrtstoletí, z toho čtrnáct let ve válce

Do čela Sýrie se Bašár Asad postavil v červenci 2000 po smrti svého otce Háfize, který blízkovýchodní zemi vládl dlouhá léta pevnou rukou. Asad senior si vytrvalostí, politickou obratností, ale i nesmlouvavostí dokázal udržet čelné postavení mezi arabskými politiky téměř třicet let. Když vystudovaný oční lékař Bašár, který získal vzdělání i v Londýně, nastoupil do funkce, vyvolalo to jisté naděje na změnu autoritářského režimu. Ty se ale nenaplnily.

V nástupnické řeči Asad junior sliboval kromě osvobození Golanských výšin i aplikaci „zvláštní demokracie, která má kořeny v syrské historii, kultuře a civilizaci“. Po téměř čtvrtstoletí v čele země a po čtrnácti letech občanské války se ale Sýrie ocitla na pokraji zhroucení – ve válce zahynulo podle odhadů až 600 tisíc lidí, z toho asi polovina byli civilisté, hospodářství země čelí rozvratu.

Mezinárodní izolace

Po nástupu k moci Asad sice částečně zreformoval ekonomiku, když třeba povolil soukromé banky, od počátku si ale ponechal pevnou kontrolu nad politikou, kterou ovládala jeho Socialistická strana arabské obrody (Baas). Sýrie pod Asadovým vedením se již před občanskou válkou dostala do mezinárodní izolace na základě obvinění od USA, že chce destabilizovat Irák a Libanon, podporuje terorismus a že vyvíjí zbraně hromadného ničení.

Další těžké období nastalo pro Asada po zavraždění libanonského expremiéra Rafíka Harírího v únoru 2005, se kterým byli spojování vysocí syrští činitelé. V dubnu téhož roku byli syrští vojáci po téměř třech desetiletích donuceni Libanon opustit. Vyšetřování nicméně neprokázalo zapojení syrské vlády do atentátu, soudy ukázaly na členy libanonského hnutí Hizballáh, které ovšem bylo blízkým Asadovým spojencem.

Asadova vláda také zrušila v dubnu 2011 výjimečný stav, který platil od 8. března 1963, to už se ale země zmítala v občanské válce. Tu zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací a do konfliktu se postupně zapojily různé regionální a zahraniční síly – na straně Asadova režimu Rusko, Írán či Hizballáh, část povstalců měla podporu Turecka a stranou nezůstaly ani USA. V posledních letech se angažoval Izrael, který letecky útočil na íránské cíle či na cíle spojené s Hizballáhem.