Syrské povstalce vede mezinárodně hledaný terorista

„Povstání vede Haját Tahrír aš-Šám, skupina označená Spojenými státy a OSN jako teroristická organizace,“ přiblížil analytik The Associated Press (AP) Kareem Chehayeb. „Na překvapivém útoku se podílejí také ozbrojené skupiny podporované Tureckem,“ dodal.

Syrští povstalci se prý vydali na – jak doufají – velkou cestu za osvobozením Sýrie od režimu tamního vládce Bašára Asada. Začátek akce jim vycházel, když postupovali provinciemi Idlíb a Aleppo, kde takřka bez boje obsadili mezinárodní letiště. V samotném Aleppu se dostali do paláce, který podle všeho patřil Bašáru Asadovi a strhli tam jezdeckou sochu jeho bratra.

V roce 2013 ale vypukla roztržka, když al-Džawlání odmítl rozkaz emíra ISIS Abúa Bakra al-Bagdádího sloučit se s jeho organizací. „Následujícího roku vypukla mezi islamisty válka, která stála životy jednoho tisíce džihádistů,“ uvedl blízkovýchodní zpravodaj ČT Jakub Szántó. IS se tak přesunul na východ Sýrie, kdežto al-Džawláního skupina Džabhat an-Nusra zůstala v provinci Idlíb na severozápadě země, věrná al-Káidě.

Lídrem skupiny je 42letý Abú Mohamed al-Džawlání, který jako mladík odjel v březnu 2003 bránit Bagdád před hrozící americkou invazí do Iráku. Vrátil se po osmi letech, pět z nich strávil v americkém vězení – už ale s kufry peněz a pověřením vůdce takzvaného Islámského státu (ISIS). Ten mu uložil vybudování syrské odnože teroristického hnutí.

S tou se ale al-Džawlání také rozešel. A nyní v čele vojenského uskupení Haját Tahrír aš-Šám už několik let prohlašuje, že pro Evropu, Spojené státy, pro křesťany ani další náboženské menšiny v Sýrii „není žádnou hrozbou“. „I v době, kdy jsme byli s al-Káidou, jsme byli proti útokům směrem ven. Není třeba klasifikovat lidi jako teroristy a vyhlašovat odměny za jejich zabití,“ tvrdí al-Džawlání.

Z Aleppa bojovníci skupiny Hajat Tahrír aš-Šám vyrazili dál, dostali se až k městu Hamá. Odtud je odrazily vládní posily podpořené bombardováním, al-Džawlání a jeho hnutí ale zůstávají v syrské válce významnými hráči. Pro případné spojence je jen otázkou, zda by v případě al-Džawláního úspěchu nebylo jeho zavržení teroristické minulosti a současnosti stejně krátkodobé, jako byla benevolence Talibanu po odchodu Američanů ze země.

Tvrdí, že jeho hnutí zaručí všem Syřanům po svržení Asada bezpečí. To je ale ve válečném regionu relativní pojem. ISIS Kurdy v Rakká a Mosulu rovnou zabíjel, al-Džawláního muži je nechali odejít pod stejnou hrozbou. „Začali hrozit lidem, že je zabijí a uřežou jim hlavy. Tak jsme odjeli,“ uvedl Chalíl Ahmad, Kurd vyhnaný z Tall Rifat v Sýrii.

Další z blízkovýchodních konfliktů

Podle zpravodaje ČT Szántó je „velice podivné“, že by al-Džawlání, o jehož spojeních s teroristickými aktivitami jsou podrobné informace, nyní vystupoval jako „tolerantní lídr, který by mohl být budoucím vůdcem větší části Sýrie“. I to, že al-Džawlání neschvaloval útoky „směrem ven“, ještě podle zpravodaje neznamená, že není tvrdým islamistou.

Na hodnocení je tak podle něj ještě velice brzy.

Dodal také, že současné nepokoje v Sýrii jsou spojeny s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě – ani ne s válkou v Pásmu Gazy, jako spíše střetem mezi židovským státem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh. Připomněl také úzkou provázanost Íránských revolučních gard právě s libanonskými teroristy.