Rusko porušilo veškeré dohody za posledních třicet let, řekl velvyslanec Field

Podle dosavadních zpráv by se ke skupině mohlo přidat přes třicet států a značná část těchto zemí by poskytla také vojáky pro případnou mírovou misi. Součástí mírových sil na Ukrajině by po uzavření dohody o míru měly být i české jednotky, je přesvědčen český prezident Petr Pavel . Účast Česka v koalici zmínil i Field.

Toto seskupení států dostalo název koalice ochotných. Starmer již prohlásil, že koalice vypracuje plány, které by mohly zajistit Ukrajinu na souši, na moři i na nebi v případě mírové dohody s Moskvou. „Pokud dojde k nějaké dohodě, musíme být připraveni. Nemůžeme se připravovat až po jejím skončení. S tím se musí začít dřív, a o to se nyní snažíme,“ řekl britský premiér.

Summit NATO bude klíčový

V Událostech, komentářích se mluvilo také o chystaném letním summitu NATO. Velvyslanec odmítl jako falešnou otázku volby mezi USA a Evropskou unií. Podtrhl, že Británie byly vždy blízká oběma a je potřeba, aby spolupracovaly. „Bude to klíčový summit, velká výzva,“ je přesvědčený diplomat.

Field věří, že ruská agrese proti Ukrajině Severoatlantickou alianci posílila. Připomenul, že USA chtějí, aby Evropa na sebe vzala větší odpovědnost za svou bezpečnost. „Nadále budeme pomáhat Ukrajině, aby získala pozici síly,“ řekl k roli Británie. Ta se chce během dvou let dostat s výdaji na obranu a bezpečnost na úroveň 2,5 procenta hrubého domácího produktu. A později na procenta tři.

Během diskuse na summitu by se mělo vyjasnit, co ta čísla obnášejí. „Nebudeme čekat, až Rusko bude pokračovat v agresi i proti nám," řekl. Dodal, že je potřeba investovat inteligentně – do inovací a do výzkumu, aby to stimulovalo také růst ekonomiky a vytvořilo nová pracovní místa.