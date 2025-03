Dohlížet na mír na Ukrajině by měli i čeští vojáci, míní Pavel

Součástí mírových sil na Ukrajině by po uzavření dohody o míru měly být i české jednotky, je přesvědčen český prezident Petr Pavel. Řekl to v sobotu zveřejněném rozhovoru s novinářem webu Jevropejska pravda.

Na upřesňující dotaz moderátora, který připomněl, že z Prahy zaznívají i některé skeptické hlasy, odpověděl: „Různí politici mohou mít různé názory, ale pokud tu bude silná skupina evropských národů, která bude chtít Ukrajině poskytovat bezpečnostní garance, jsem pevně přesvědčen, že Česká republika by měla být mezi nimi.“ Dodal, že to může znít jako klišé, ale že si myslí, že to Česko dělá do značné míry také pro sebe.