Zákaz dovozu zvířat kvůli slintavce a kulhavce se rozšíří, oznámil Výborný

Zákaz dovozu zvířat kvůli riziku šíření slintavky a kulhavky bude platit i pro Dolní Rakousko a Burgenland. Po čtvrtečním jednání Ústřední nákazové komise to oznámil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Dezinfekce vozidel nad 3,5 tuny bude nově také od pátku na hraničních přechodech Hatě a Mikulov. V Česku se nákaza zatím neobjevila, šíří se ale na Slovensku a v Maďarsku. Podle Výborného se situace nevyvíjí příznivě. V Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji nebudou moct lidé kvůli slintavce vstupovat od půlnoci do obor.

„Máme aktivované pohotovostní plány a přesně víme, co bychom museli dělat v okamžiku, kdy by se ta nákaza objevila,“ ujistil Výborný. Ve středu se na možné spolupráci domluvil s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

Kolem lokalizovaného ohniska by se podle ministra muselo stanovit tříkilometrové ochranné pásmo, kde by se musela utratit zvířata, a následně by bylo vytyčeno desetikilometrové pásmo dozorové.

V Česku je podle Výborného pro případ slintavky a kulhavky připraveno šest asanačních podniků. Problémem jsou ale podle něj dlouhé dojezdové vzdálenosti. Kdyby se nákaza objevila na Moravě nebo poblíž slovenských hranic, zapojit by se pravděpodobně mohly tři asanační podniky, které jsou ještě v rozumném dosahu. Další případy by bylo možné řešit podobně jako na Slovensku a v Maďarsku. Podle Výborného by se tak vytipovaly lokality, kde by se pak zvířata pohřbila. Samozřejmě tak, aby to nepoškodilo podzemní vody či nezpůsobilo jinou ekologickou újmu, zdůraznil.

Ministr zároveň nařídil, že vozidlům nad 3,5 tuny převážejícím zvířata ze Slovenska a Maďarska bude nutné dezinfikovat kola i podvozek. Nařízení platí pro vybrané hraniční přechody, včetně výše zmíněných Hatí a Mikulova.

Kvůli riziku šíření slintavky a kulhavky platí od půlnoci ze středy na čtvrtek na česko-slovenských hranicích omezení pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny přepravující zvířata a živočišné produkty. Tato vozidla mohou překročit hranice výhradně přes čtyři určené hraniční přechody. Jsou to Lanžhot–Brodské, Starý Hrozenkov – Drietoma, Bílá-Bumbálka – Makov a Mosty u Jablunkova – Svrčinovec. Na těchto přechodech musejí vytipovaná vozidla projet dezinfekčním pásem.