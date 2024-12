Islamisté z HTS ofenzivu připravovali. Pomohlo jim oslabení Hizballáhu i Ruska

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , Reuters , BBC , The Guardian , CNN

Režim Bašára Asada v Sýrii od minulé středy čelí útoku povstalců vedených radikální islamistickou skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS) blízkou al-Káidě. Do bojů se zapojily i další ozbrojené skupiny, například Syrská národní armáda, a rychle ovládly rozsáhlé oblasti v provinciích Aleppo a Idlib. Útok radikálních džihádistů světová média označují za nejvážnější problém pro syrský režim za poslední roky.

„Tato skupina do sebe absorbovala další islamistické skupiny během čtyři roky trvajícího příměří, které uzavřeli především Rusové za svoji stranu a Turci za svoji stranu. V tuto chvíli máme situaci, kdy po čtyřech letech nabírání sil, pravděpodobně pašování zbraní a cvičení, se tato síla opět rozjela. To, že relativně bez boje obsadila druhé největší a obchodně nejdůležitější město Aleppo, ukazuje na koncentraci, rozhodnost a agresi vojenské operace a zároveň na velkou slabost provládních jednotek,“ míní zpravodaj.

„Haját Tahrír aš-Šám v zásadě vznikla jako organizace, kterou známe jako fronta an-Nusrá, to znamená syrská pobočka al-Káidy. Organizace sice tvrdí, že se v roce 2016 vyvázala z tohoto spojení, ale málokdo tomu věří. Jde o tvrdé džihádisty, kteří bojovali proti Islámskému státu, ale zároveň představovali organizaci, která vyznává velice podobnou extrémní formu islámu,“ popsal zpravodaj ČT Jakub Szántó.

Do konfliktu se postupně zapojily různé regionální a zahraniční síly – na straně vládních vojsk Rusko, Írán či libanonské teroristické hnutí Hizballáh, na straně povstalců pak Turecko, stranou nezůstaly ani Spojené státy. V posledních letech se angažoval Izrael, který letecky útočil na íránské cíle či na ty spojené s Hizballáhem. Tento konflikt vedl k jedné z nejvážnějších humanitárních krizí v novodobé historii. Zemřelo tehdy půl milionu lidí a téměř sedm milionů uprchlo ze země.

Podle analytiků se zdá, že se skupina na tuto operaci již nějakou dobu připravovala. The Guardian informuje, že na podzim hlásila velká vojenská cvičení a předpovídala ofenzivu. Jejich síly jsou podle serveru už výrazně profesionálnější, než byly v době příměří před čtyřmi lety. Konečným cílem HTS je podle médií svrhnout Asada a nastolit v zemi vládu islámu.

Válka sice nikdy úplně neskončila, ale od roku 2020 zůstala na mrtvém bodě, kdy ruský vůdce Vladimir Putin se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem zprostředkovali příměří v severozápadní oblasti Idlibu – v klíčovém místě, o jehož ovládnutí se Asad snažil. Příměří vydrželo i přes občasné boje. Letos v říjnu zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii uvedl, že HTS provedla významný nálet do oblastí ovládaných vládou a Rusko poprvé po několika měsících obnovilo nálety.

Podle analýzy CNN tak bylo vítězství Asada jen zdánlivé. Velké části Sýrie ovládaly kurdské milice podporované USA a sunnitské frakce podporované Tureckem. Hizballáh, Írán a Rusko sice podporovaly režim, ale Izrael prováděl nálety, kdykoli a kdekoli uznal za vhodné a Islámský stát, ačkoliv byl v zemi poražen, rovněž nahodile útočil.

„Že vláda v Damašku po tom všem stále stojí, to samo o sobě vypadalo jako úspěch. Byla to ale iluze vítězství režimu, která se minulý týden rozpadla. (...) HTS zahájila ofenzivu z provincie Idlib a za pouhých 72 hodin se podařilo zaútočit až do centra Aleppa,“ píše CNN.

Spojence režimu zaměstnávají vlastní problémy

Ofenzivě „nahrává“ současná geopolitická situace – přichází v době, kdy spojence Asadova režimu zaměstnávají vlastní problémy. Íránem podporovaní teroristé z Hizballáhu nedávno utrpěli izraelskou ofenzivou v Libanonu.

„Hizballáh byl klíčovým spojencem syrského režimu během povstání a války jako jedna z mála jednotek s bojovými zkušenostmi. Sehrál velice zásadní a na mnoha místech také tragickou roli vůči sunnitskému obyvatelstvu. Teď je ale zásadně redukovaný válkou, do které asi ne úplně strategicky vstoupil na straně (palestinskému teroristickému hnutí) Hamásu proti Izraeli,“ poznamenal Szántó.