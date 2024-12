Asad s Ruskem a Íránem není až tak slabý, míní exvelvyslankyně v Sýrii Filipi

Filipi se nedomnívá, že hrozí, že by větší části Sýrie opět ovládly džihádistické ozbrojené skupiny. „Tak, jak to sleduji, se mi nezdá, že by to mělo nějaký dalekosáhlý, případně rozšířený rozměr,“ řekla s tím, že není přesvědčena o tom, že by Asad s Ruskem a Íránem byl „až tak slabý“.

Podle diplomatky souvisí současná povstalecká ofenziva v Sýrii s oslabením íránských proxy (zástupných) skupin na Blízkém východě, jako jsou Hizballáh či Hamás. „Hizballáh bojuje v Sýrii, stejně jako Írán,“ vysvětlila.