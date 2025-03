Prahu miluju, říká Bill Skarsgård. Tentokrát v ní uváznul při natáčení V pasti

I do českých kin se chystá americký thriller V pasti s Anthony Hopkinsem a Billem Skarsgårdem v hlavních rolích. Remake argentinského snímku 4x4 tvůrci představili osobně i v Praze, producentsky se na něm podílel mimo jiné český filmař Petr Jákl.

Pro Skarsgårda jde o třetí spolupráci s českými filmaři. V interiérech Rudolfina proléval krev jako hrdina komiksové adaptace Vrána. A jako upíří hrabě Orlok z hororu Nosferatu se plížil v síních rožmitálského zámku. Právě během tohoto natáčení se potkal s producentem Petrem Jáklem. „Skončilo to tak, že jsme po natáčení spolu odjeli na deset dní do Los Angeles, pronajali dům a týden tam byli,“ prozradil Jákl.

Do tuzemska se Skarsgård nyní vrátil, aby novinku V pasti představil osobně. Na hlavní české město má dobré vzpomínky. „Prahu jako město miluju. Pracoval jsem tu celkem už osm měsíců. Je to jedno z nejhezčích měst na světě a rozhodně v Evropě,“ tvrdí.

Užívám si proměnu, říká Skarsgård o herectví

Bill pochází ze známé herecké rodiny – je synem Stellana Skarsgårda a herectví se věnují i jeho bratři. Ještě před upírem z Nosferatu mu mezinárodní slávu přinesla děsivá role ve dvoudílné adaptaci románu To od Stephena Kinga, kde si zahrál hororového klauna.

„Užívám si ten proces proměny. Užívám si, když mohu hrát něco, co je úplně jiné, než jsem já sám. Chci představovat co nejvíc různých postav a vyprávět co nejvíc příběhů,“ podotkl.

A neodradí ho ani náročnost či nepohodlí. Například kvůli roli upíra se naučil díky lekcím od operní pěvkyně posunout hlas o oktávu níž. V případě thrilleru V pasti musel odehrát většinu filmu na ploše několika metrů čtverečních. Klaustrofobický snímek v režii Davida Yaroveského začnou česká kina promítat 3. dubna.