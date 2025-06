Polku zřejmě vymyslela česká služka

V Petrovicích u Sedlčan se 11. června 1805 narodila Anna Chadimová a její život by zřejmě bez povšimnutí pohltila historie. Nebýt toho, že se právě této služce připisuje zásluha o vznik českého tance. Prý vymyslela polku.

Otec Anny Chadimové provozoval hostinec, ona sama se vyučila u sládka, uvádí Středočeská knihovna v Kladně. Učení ji zavedlo z rodných Petrovic do Kostelce nad Labem, kde si našla službu u místní rodiny Klášterských.

Tam ji zahlédl podučitel Josef Neruda, který si přivydělával vyučováním hry na hudební nástroje. Když v létě roku 1830 čekal, až začne hodina klavíru, kvůli níž ke Klášterským přišel, všimnul si Anny, jak tancuje na dvoře na lidovou píseň Strejček Nimra koupil šimla. Požádal ji, aby mu neznámé kroky převedla opakovaně a nápěv si poznamenal do not. Skladbu pak uvedl za pár dní na taneční zábavě, líčí web města Kostelec nad Labem.

Maděra, nimra, polka

Novému tanci se zprvu říkalo maděra či – podle zmíněné lidové písně – nimra. Když ho v roce 1835 objevili Pražané, byl překřtěn na „půlka“ s odkazem na poloviční rytmus – a nakonec na polku. Muzikolog (a později po komunistickém puči poválečný ministr školství) Zdeněk Nejedlý v časopise Naše řeč z roku 1925 konečný název spojuje se sympatiemi Čechů k (nakonec potlačenému) polskému povstání proti ruské nadvládě v roce 1831.

Anna Chadimová (provdaná Slezáková, jejím manželem byl dělník) z údajným spojením se slavným tancem nic neměla. Zemřela v srpnu 1884 dosti chudá v Sudově Hlavně, kde je na tamním hřbitově i pochovaná.

Historka o služebné se ujala stejně jako polka

Míra zásluh Anny Chadimové na vzniku polky není stoprocentně doložitelná. „Každý zná známou povídačku o tom, jak nějaká služebná dívka v Kostelci n. L. začala na dvoře tančiti polku, a to prý se tak líbilo, že ji tančili i hoši na taneční zábavě, a odtud prý se dostala do Prahy a dále do světa,“ psal Nejedlý.

Za zdroj tohoto tvrzení označuje kosteleckého měšťana Václava Klášterského, u něhož Chadimová sloužila. Vypravování otiskl před polovinou devatenáctého století deník Bohemia a od něj ho pak přebírali další.