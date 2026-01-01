Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru

Vláda udělá vše pro to, aby se česká rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví. V novoročním projevu, zveřejněném na sociálních sítích, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá také, že rok 2026 bude rokem míru. Považuje za neodpovědné, když politici straší válkou, odmítá prý tezi, že mír je slabost.
Babiš ve více než sedmiminutovém projevu nejprve popřál lidem štěstí, spokojenost, hodně lásky a pevné zdraví a poděkoval jim za podporu v loňských sněmovních volbách. „Uděláme všechno pro to, aby se naše rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví,“ prohlásil. Cílem kabinetu ANO, SPD a Motoristů podle něj je, aby se Česko stalo zemí, kde má smysl pracovat, podnikat či zakládat rodiny.
V příspěvku na sítích také vyjmenoval, co jeho kabinet, jmenovaný v polovině prosince, schválil na prvních zasedáních. Například že usnesením odmítl systém emisních povolenek ETS 2 či migrační pakt, schválil nový stavební zákon nebo že ministři navrhli úspory na resortech. Rok 2026 označil za rok nejtvrdší práce pro jeho vládu.
„Budeme spěchat hlavně na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, který bude transparentní a pravdivý. Znovu začneme bojovat proti šedé ekonomice, šetřit na provozu státu. Zároveň chceme, aby lidem rostly reálné mzdy, důchody, aby zdravotnictví fungovalo lépe a bylo dostupné pro všechny, aby školství připravovalo děti na život,“ vyjmenoval.
„Rok hrdosti“
Premiér také uvedl, že by si přál, aby letošní rok byl rokem hrdosti, aby lidé byli hrdí na to, že jsou občané České republiky, a nebáli se dát najevo, že jim na zemi záleží. Český národ podle Babiše byl vždy pracovitý, šikovný a odolný. Spoustu vědců, lékařů, sportovců, umělců, vynálezců, programátorů, živnostníků, firem a podnikatelů podle něj Česku závidí celý svět. Babiš avizoval, že navrhne, aby byl 30. březen významným dnem, Dnem české vlajky. V tento den byla v roce 1920 oficiálně uzákoněna československá vlajka.
Ministerský předseda zároveň doufá, že rok 2026 bude rokem míru. „Místo hledání cest k uklidnění slyšíme stále častěji řeči o tom, že válka je nevyhnutelná, že přijde za dva nebo tři roky. To není odpovědná politika. Politici nemají strašit válkou, jejich odpovědností je, aby války skončily,“ sdělil Babiš. „Odmítám tezi, že mír je slabost. Spravedlivý a udržitelný mír je povinnost vůči našim dětem a jejich budoucnosti,“ poznamenal.
Krátký novoroční projev na sítích zveřejnil také bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Popřál lidem zdraví a úspěšný rok a celé zemi to, aby prošla všemi nástrahami bezpečně a se ctí. Svět je podle Fialy čím dál víc nestabilní a nebezpečnější, ke zvládnutí výzev jsou potřeba politici, kteří rozumí mezinárodní politice, jsou odvážní a vyznávají hodnoty, jimiž se řídí.
„Nelze totiž úspěšně hájit zájmy naší země a jejích občanů jenom prázdnými gesty, protestními výkřiky do médií, kramářským kšeftováním nebo dokonce záměrným zavíráním očí před riziky, která nám i celé Evropě hrozí,“ poznamenal Fiala. Česko musí podle něj úzce spolupracovat s ostatními evropskými zeměmi nejen na své prosperitě, ale na společné obraně a bezpečnosti.