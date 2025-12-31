Filmový rok 2025: Vyhrožování cly, Karavan v Cannes a Stranger Things


Které události definovaly filmový rok 2025? Začátek se odehrál ve znamení přírodní pohromy a změn ve fungování filmového průmyslu ve světě i doma. Závěr doprovází kasovní trháky.

Pro Hollywood začal rok 2025 katastrofou. Los Angeles sužovaly několik týdnů rozsáhlé požáry, které se šířily velmi rychle v důsledku prudkého větru. Zemřely desítky lidí, popelem lehly tisíce domů a filmové ateliéry zůstaly na čas paralyzovány.

Na podporu záchranných týmů a pomocných organizací přispěla i hollywoodská studia nebo jednotlivé celebrity, přičemž domy některých z nich byly plameny přímo ohroženy či zasaženy. Od slavných se ale také ozývaly kritické hlasy, že úřady situaci nedostatečně zvládají. Kupříkladu herec Mel Gibson, podporovatel republikánů, vyzval k rezignaci kalifornského demokratického guvernéra Gavina Newsoma.

Celebrity kvůli požárům v Los Angeles pomáhají i kritizují
Malibu poničené požárem

Přírodní katastrofa ovlivnila i filmový průmysl. Na pár dní se zastavilo nebo omezilo natáčení některých seriálů, třeba pokračování Chirurgů, posouvaly se termíny premiér. Déle se také čekalo na ceny Oscar. Akademie filmového umění o několik dní odložila oznámení nominací s odůvodněním, že „jsme zničení dopadem požárů a hlubokými ztrátami, které zasáhly mnoho členů naší komunity“. Slavnostního ceremoniálu předávání sošek v březnu se pak účastnili i hasiči z losangeleského sboru.

V Česku mezitím začala platit novela zákona o audiovizi. Státní fond kinematografie se tak změnil na Státní fond audiovize, který nově může podpořit i animátory, tvůrce webového obsahu nebo videoherní vývojáře. V čele fondu vystřídala Helenu Bezděk Fraňkovou po více než dvaceti letech producentka Veronika Slámová.

Trump chce cla na filmy

Sotva se Hollywood vzpamatoval z přírodní katastrofy, přišla další hrozba. Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení stoprocentního cla na filmy vyrobené mimo Spojené státy. Podle něj filmový průmysl v Americe „umírá velmi rychlou smrtí“ a Američané chtějí filmy vyrobené v USA.

Trump ohlásil stoprocentní clo na filmy vyrobené v zahraničí
Donald Trump

Velké americké filmové produkce často natáčejí v zahraničí, kde mohou využívat filmové pobídky a také nižší náklady na personál. V zahraničí se mnohdy odehrávají také zápletky amerických filmů. Fáze před natáčením a po něm se však často uskutečňuje ve Spojených státech.

Podle kritiků Trumpova nápadu by uvalení zvažovaných cel mohlo americkému filmovému průmyslu nakonec přinést více škody než užitku. Jiné země by totiž například mohly reagovat zavedením recipročních cel na americké filmy, které by tak v zámoří generovaly nižší zisky.

Cla se stala častým prvkem Trumpovy politiky. Kolem jeho záměru ohledně filmů panovalo a panuje mnoho nejasností. Tiskové oddělení Bílého domu po oznámení na jaře uvedlo, že administrativa „zkoumá všechny možnosti“. Úmysl zavést stoprocentní clo na všechny snímky vyrobené mimo Spojené státy zopakoval Trump znovu na podzim.

Český trh pocítí cla na film, nebudou ale likvidační, říká šéf producentské asociace
Ilustrační foto

Karavan v Cannes, návrat Přeletu

Česká kinematografie se mohla těšit z úspěchu na festivalu v Cannes. Do jedné ze soutěží se poprvé po třiceti letech dostal tuzemský snímek. Roadmovie Karavan natočila Zuzana Kirchnerová, která na přehlídce před lety zvítězila ve studentské sekci, jako svůj celovečerní debut. Vycházela z vlastní zkušenosti matky pečující o syna s postižením. Představitele hlavních rolí našla v Anně Geislerové a Davidu Vodstrčilovi. Posledním majoritně českým titulem promítaným v hlavním programu prestižní přehlídky byl v roce 1994 surrealistický film Lekce Faust režiséra Jana Švankmajera.

Karavan vnímá svět jako lidé s poruchou autistického spektra, říká režisérka
Promítání filmu Karavan na festivalu v Karlových Varech

V Cannes došlo také na obnovenou premiéru Přeletu nad kukaččím hnízdem. Oscarový film v Americe etablovaného československého režiséra Miloše Formana letos slavil půlstoletí od uvedení. Producent Michael Douglas digitálně restaurovaný snímek při té příležitosti přivezl také na projekci na festival v Karlových Varech. Největší tuzemská filmová přehlídka se letos poprvé musela obejít bez svého prezidenta Jiřího Bartošky.

Většina letošních snímků je teď už ke zhlédnutí na streamovacích platformách. Ty nejspíš brzy poznamená jeden z nejzásadnějších obchodů století. V prosinci společnost Netflix oznámila, že chce převzít studia a streamovací služby konglomerátu Warner Bros. Discovery asi za jeden a půl bilionu korun. Netflixu chtěl vyšší nabídkou konkurovat Paramount Skydance, tuto variantu ale Warner Bros. Discovery odmítl.

Méně filmů v kinech a streamovací obr? Co přináší přetahovaná o Warner Bros. Discovery
Studia Warner Bros. v Los Angeles

Avatar v kinech, Stranger Things na streamu

Ve znamení astronomických částek závěr roku zůstal. Do kin vstoupil další film ze série Avatar s podtitulem Oheň a popel opět v režii Jamese Camerona. Provozovatelé biografů si od něj slibují, že přiláká diváky do kinosálů. První díl série Avatar je historicky nejvýdělečnější film všech dob, jeho druhé pokračování se v tomto žebříčku nachází na třetím místě. Filmovou sérii o měsíci Pandoře a jeho domorodých obyvatelích Na'vi chce Cameron dokončit v dalších dvou dílech, jejichž premiéry jsou zatím naplánovány na rok 2029 a 2031.

Třetí díl Avatara je v kinech, v plánu jsou další
Režisér Avatara James Cameron a jeho manželka Suzy Amisová Cameronová na premiéře filmu v kalifornském Los Angeles

Rekordy sledovanosti na poli seriálů zase boří závěrečná řada seriálu Stranger Things, kterou Netflix fanouškům dávkuje natřikrát. Poslední díl je na řadě 1. ledna 2026. O začátek finální řady byl takový divácký zájem, že streamovací služba se na pár minut potýkala s výpadkem.

Teď už se diváci i kritici předhání v předpovědích, které filmy nejvíc zabodují na předáváních filmových cen. Nominace na Zlaté glóby, oscarový užší výběr i většina predikcí se shoduje často na třech favoritech: horor Hříšníci Ryana Cooglera, drama Citová hodnota Joachima Triera a politická satira Jedna bitva za druhou Paula Thomase Andersona.

Stranger Things čeká finále. Vzbudily nostalgii a staly se značkou
Pátá řada Stranger Things

