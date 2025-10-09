Američtí vyšetřovatelé zjistili, že muž, kterého úřady viní ze založení jednoho z nejničivějších požárů posledních let v USA, nechal umělou inteligenci (AI) kreslit plameny spalující město. Těsně po nahlášení ohně navíc AI položil dotaz, zda je člověk vinen, pokud požár vznikne od jeho cigarety. Muž bude stíhán na federální úrovni, hrozí mu až dvacet let vězení.
Podezřelý ze založení masivního požáru v Los Angeles se radil s AI
„Požár začal prvního ledna. Doutnal pod povrchem a o týden později, sedmého ledna, se dostal na povrch, kde ho roznesl silný vítr,“ popsal situaci žalobce Bill Essayli. Oheň pohltil téměř sedm tisíc budov – nejčastěji velmi drahých domů v jedné z nejvyhledávanějších čtvrtí na západním pobřeží USA. V důsledku požáru zahynulo dvanáct lidí.
Policie na Floridě zatkla za žhářství Jonathana Rinderknechta, který se na přelomu roku živil u LA jako řidič Uberu. Právě on požár na Nový rok nahlásil. Vyšetřovatelé zatím neví, zda oheň založil úmyslně. Zjistili ale, že nechal umělou inteligenci kreslit plameny spalující město a těsně po nahlášení požáru jí zadal dotaz, zda je člověk vinen, pokud požár vznikne od jeho cigarety.
Muž bude stíhán na federální úrovni, jelikož požár zasáhl také pozemky v majetku vlády Spojených států. Hrozí mu až dvacet let vězení.
Majitelé se domů mohli vrátit často až měsíc poté, co před plameny utekli. Ve spáleništi plném nepřehledné změti pokroucených kovů, suti a popela hledali cokoliv, co by si odnesli na památku. Rodinné šperky, cennosti a starožitnosti většinou plameny zničily – výjimkou byl někdy porcelán a keramika.
V jižní Kalifornii hořelo letos v lednu čtrnáct požárů, dva z nich patří k nejničivějším v dějinách státu. Celkem byly příčinou úmrtí až 440 lidí. Do dvou týdnů má být vydána souhrnná zpráva s odpověďmi na otázky, jak k situaci mohlo dojít či kdo je za ni odpovědný.