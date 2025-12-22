Polsko začíná stavět svou první jadernou elektrárnu


před 1 hhodinou
V Polsku roste zájem o jadernou energetiku, i díky přispění Evropské unie se tam začíná stavět jaderná elektrárna. Země prochází energetickou transformací. Ještě před deseti lety bylo téměř devadesát procent výroby elektřiny založeno na uhlí. V současnosti jeho podíl klesl zhruba na polovinu, naopak téměř na třetinu vzrostly obnovitelné zdroje. Odklon od uhlí je tak čím dál viditelnější.

První polská jaderná elektrárna vyroste na pobřeží Baltského moře. S jejím otevřením se počítá ve druhé polovině příští dekády. Projekt teď urychlilo i prosincové rozhodnutí Bruselu. „Evropská komise schvaluje státní podporu pro výstavbu jaderné elektrárny v Polsku. Zní to technicky, ale ve skutečnosti bude možné s touto výstavbou začít hned,“ avizoval premiér Donald Tusk.

Vláda už na výstavbu zajistila v přepočtu zhruba 345 miliard korun. Elektrárna bude mít tři jaderné bloky, každý o kapacitě 1250 megawattů. „Potřebujeme jadernou energetiku jako technologii, která funguje nepřetržitě, nezávisle na povětrnostních podmínkách i na trhu. A která především vyrábí elektřinu relativně levně,“ vysvětlil vedoucí energetického oddělení Polytika Insight Dominik Brodacki.

„Energie z obnovitelných zdrojů a z plynů bude v nejbližších letech růst nejrychleji. Uhlí bude naopak postupně ztrácet svůj podíl. Můžeme říct, že zbytky fosilních paliv v energetickém mixu vytěsní atom,“ řekl publicista Jakub Wiech z webu Energetyka24.

Přechod k jádru schvalují politici i občané

Přechod k jádru má podporu napříč politickým spektrem. Stavbu nových elektráren navíc schvaluje devadesát procent populace. V minulosti přitom Poláci jaderné energetice příliš nedůvěřovali.

„Zlomovým bodem bylo vypuknutí války na Ukrajině a energetická krize, která znovu definovala pojem bezpečnosti i pojem nákladů na nákup elektrické energie. Právě tehdy začala podpora jádra velmi rychle růst,“ sdělil Brodacki.

Polsko si navíc projektem dělá dobré jméno i u svého klíčového partnera – Spojených států. Stavbu zařízení u obce Lubiatowo-Kopalino na severu Polska mají na starosti americké firmy Westinghouse a Bechtel.

