Slovenská vláda schválila návrh mezistátní dohody s USA o výstavbě nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích na Slovensku, vyplývá z úterního prohlášení premiéra Roberta Fica (Smer) na Evropském jaderném fóru. Zařízení o výkonu přes tisíc megawattů bude podle něj ve vlastnictví státu. Atomové elektrárny mají na Slovensku už v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny.
Slovensko schválilo návrh dohody s USA o výstavbě jaderného bloku
„Nejpravděpodobnější scénář je, že na základě dohody, kterou chceme podepsat s americkou vládou, bude spolupráce s americkým dodavatelem,“ řekl Fico o novém jaderném zdroji.
Úřad slovenské vlády dříve během dne informoval, že Fico prohlásil, že jeho kabinet mezistátní dohodu s USA o výstavbě nového jaderného bloku už podepsal. Později toto sdělení úřad odvolal a uvedl, že slovenská vláda v září schválila návrh dohody s USA.
Podle záznamu z Ficova vystoupení ministerský předseda v projevu na jaderném fóru prohlásil, že jeho vláda 10. září „podepsala a schválila“ mezistátní dohodu s USA, neboť Bratislava chce postavit do státního vlastnictví jaderný blok. Z pozdějšího Ficova vyjádření na fóru ovšem vyplynulo, že podpis dohody s USA je pouze plánovaný.
Záměr výstavby vláda schválila loni
Záměr výstavby nového jaderného zdroje Ficova vláda schválila loni. Následně ovšem ustoupila od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie a představitelé vlády v této souvislosti oznámili spolupráci s USA.
Dohoda o spolupráci podle médií vytváří právní a institucionální rámec kooperace obou zemí v oblasti civilní jaderné energetiky a zodpovědného využívání jaderné energie, má také zásadní význam pro budování nového jaderného zdroje. Slovenské ministerstvo hospodářství v září uvádělo, že Bratislava si zachovala pravomoc při výběru partnerů, technologie i způsobu financování projektu.
Největší výrobce elektřiny v zemi, společnost Slovenské elektrárne (SE), pracuje na dokončení čtvrtého bloku v atomové elektrárně Mochovce. Kontrolní podíl v SE drží Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského.
Česká republika připravuje výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Stavbu bude mít na starosti korejská společnost KHNP, která uspěla v loňském tendru.