Česká republika ve čtvrtek oficiálně požádala Evropskou komisi (EK) o odsouhlasení plánované veřejné podpory pro chystanou výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Financování stavby chce stát zajistit formou státní půjčky firmě Elektrárna Dukovany II, v níž od letoška drží majoritní podíl. Rozhodnutí o notifikaci, která je nezbytná pro zajištění financování projektu, ministerstvo očekává do konce příštího roku.
„Překonali jsme už stovky překážek.“ Česko žádá Komisi o notifikaci k Dukovanům
Stát už v minulosti získal souhlas EK se státní podporou pro plánovanou výstavbu jednoho bloku. Po rozhodnutí o výstavbě dvou bloků ovšem musel podat novou žádost. Komise bude během procesu notifikace posuzovat, zda je navržená podpora v souladu s pravidly EU.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun. Stavbu bude mít na starosti korejská společnost KHNP, která uspěla v loňském tendru.
„Dnes (ve čtvrtek) jsme po týdnech intenzivních jednání a příprav mezi mým týmem a Evropskou komisí oficiálně podali žádost o notifikaci veřejné podpory pro dva nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech. Překonali jsme už stovky překážek, řada dalších je ještě před námi a získání notifikace je zásadní pro úspěšné pokračování celého projektu,“ uvedl ve čtvrteční tiskové zprávě ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Zároveň připomněl, že o notifikaci od EK pro výstavbu šestého bloku v Dukovanech jednal v pondělí v Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Teresou Riberaovou.
„Jsme v situaci, kdy projekt běží, má podepsaný EPC kontrakt, běží všechny dopravní stavby, dělají se průzkumné vrty, archeologické práce. Je ale potřeba dotáhnout do konce ještě jednu věc, kterou je notifikace státní podpory, kterou má aktuálně Česká republika na pátý blok, ale my chceme stavět bloky dva,“ řekl Vlček v pondělí v Bruselu.
Příprava pokračuje i bez schválené notifikace
Na jaře vláda oznámila, že financování stavby jaderných bloků v Dukovanech bude zajištěno formou státní půjčky firmě Elektrárna Dukovany II, která má projekt na starosti. Výše půjčky má odpovídat zhruba ceně 200 miliard korun za jeden reaktor, má přitom pokrýt veškeré náklady na stavbu. Firma bude po dokončení reaktorů půjčku státu splácet po dobu 30 let.
Příprava projektu však pokračuje i bez dosud schválené notifikace. Státem ovládaná společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) totiž využije na financování přípravných prací a studií před zahájením výstavby jaderných bloků v Dukovanech překlenovací úvěr. Ten bude dočasným řešením do doby rozhodnutí EK.
Na začátku srpna začal v Dukovanech na Třebíčsku a okolí geologický průzkum lokality, kde vzniknou dva nové jaderné bloky. Jde o první fyzické práce na projektu. Práce, které by měly zajišťovat české firmy, by měly stát stovky milionů korun. První blok by měl být podle současného harmonogramu zprovozněn v roce 2036.
Společnost EDU II vlastní z osmdesáti procent stát a z dvaceti procent ČEZ. Vláda o koupi většinového podílu za 3,6 miliardy korun rozhodla letos na jaře.