Zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Drábová

Ve věku 64 let v pondělí zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. „S hlubokou lítostí si Vás dovolujeme informovat, že předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová, v pondělí, 6. října 2025, následkem vážné nemoci zemřela,“ potvrdil přímo SÚJB.
Drábová se narodila 3. června 1961. V čele SÚJB stála od roku 1999, zapojila se také do komunální politiky.
K úmrtí Drábové se už vyjádřil prezident Petr Pavel, podle něhož odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. „Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem,“ napsal.
