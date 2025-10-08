Americké úřady zatkly devětadvacetiletého muže, kterého viní ze založení ohně, jenž v lednu způsobil zničující požár ve čtvrti Pacific Palisades v Los Angeles, napsala agentura AP. Muž byl prý zatčen v úterý na Floridě a ještě během středy stane před soudem.
V USA zatkli podezřelého z požáru v Los Angeles s tuctem obětí a obří škodou
Úřady dotyčného viní z toho, že na Nový rok založil oheň, který byl zprvu uhašen, ale který dále pod zemí doutnal, až se při silném větru opět rozhořel. Následný požár, který propukl 7. ledna, zničil více než šest tisíc domovů a budov v bohaté čtvrti Pacific Palisades. V důsledku požáru zahynulo dvanáct lidí. Požár, který se podařilo uhasit po 24 dnech, způsobil dle agentury Reuters škody ve výši přibližně 150 miliard dolarů (asi 3,1 bilionu korun).
Muž oheň zapálil u oblíbené turistické stezky po skončení své směny řidiče služby Uber, uvedl podle Reuters prokurátor Bill Essayli s tím, že mezi důkazy je video se záběry ohně na telefonu dotyčného a také hovory na tísňovou linku. Podle AP muž z místa činu nejprve utekl, ale posléze se do jeho blízkosti vrátil a plameny sledoval.
Podle federálních zákonů za žhářství hrozí nejnižší tresty v rozmezí pět až dvacet let. V případě úmyslně založeného požáru může federální vláda požadovat i trest smrti, připomněl Reuters.