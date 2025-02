Los Angeles po požárech vyhlíží obnovu, experti nabádají ke změnám

Zatímco se kalifornské Los Angeles vzpamatovává z ničivých lesních požárů, specialisté na životní prostředí či přírodní katastrofy, inženýři a urbanisté debatují o ambiciózních plánech na přestavbu čtvrtí, které lehly popelem. Na místech, kde dřív stávala malá, jednopatrová nákupní centra a parkoviště, by mohli místní chodit do obchodů a kaváren v přízemí kancelářských budov ve stylu evropských měst. Píše o tom agentura Reuters.

Velkoměsto by mohlo začít stavět do výšky, což by přineslo dostupnější bydlení v bezpečnějších centrálních čtvrtích. Naopak by mohlo opustit praxi výstavby rodinných domů na kopcích okolo města, což je oblast náchylnější k lesním požárům. Z některých bloků by se daly vytvořit nárazníkové zóny, kde nejsou povoleny žádné budovy. A pro Los Angeles aktuálně charakteristické palmy, které ale při požáru vzplanou „jako římské svíce“, by mohly nahradit původní, ohnivzdorné druhy stromů.

S těmito a dalšími podobně odvážnými návrhy přišli akademici v době, kdy se přímořské kalifornské město vzpamatovává z požárů Eaton a Palisades. Ty si dohromady vyžádaly 28 životů a zničily nebo poškodily na šestnáct tisíc objektů. Jejich plameny spálily celkem 152 kilometrů čtverečních, což je plocha větší než Paříž.

Město ještě ani nezačalo s obnovou a řada lidí se teprve nyní může vrátit do poničených čtvrtí. Až se začne znovu stavět, jen málo odborníků očekává, že velkoměsta na jihu USA čeká zásadní proměna. Důvody uvádějí různé – od nedostatku pojistného krytí po politický tlak na obnovu do původního stavu.