Kalifornské požáry poháněla klimatická změna, tvrdí studie

Tyto podmínky náchylné k požárům se ještě zintenzivní, pokud budou země nadále spalovat fosilní paliva. Při oteplení o 2,6 stupně Celsia, které se podle současných scénářů očekává do roku 2100, se pravděpodobnost podobných lednových požárů zvýší o dalších 35 procent, čímž se pravděpodobnost podobných extrémů zvýší téměř o osmdesát procent ve srovnání s klimatem chladnějším o 1,3 stupně Celsia v předindustriálním období, konstatují autoři studie.

Extrémní požáry vypukly v okolí Los Angeles 7. ledna 2025. Ohně rozdmýchané silným horským větrem Santa Ana a hořící v trouchnivějící vegetaci se rychle rozšířily do městských oblastí. Zahynulo nejméně 28 lidí, shořelo více než deset tisíc domů a miliony lidí zasáhl toxický kouř.

Aby vědci zjistili, jestli změna klimatu přispěla k nízkému množství srážek v období od října do prosince, k prodloužení období požárů a k počasí náchylnému k požárům, zkombinovali údaje o počasí s klimatickými modely. Ukázalo se ale, že modely nefungovaly dobře, částečně kvůli malé, hornaté studované oblasti a rozptýleným, řídkým srážkám.

Jižní Kalifornie je přitom na požáry docela zvyklá. Současný výskyt dvou velkých požárů, které hnal vítr Santa Ana o síle hurikánu do městských oblastí, ale vytvořil chaotické a nepředvídatelné podmínky, které zahltily více než tři stovky předem nasazených hasičů, zdůrazňuje studie.

Modely sice naznačily vliv klimatických změn na horké, suché a větrné podmínky, ale neprokázaly významný vliv na srážky nebo datum ukončení požární sezony. Přesto jsou vědci přesvědčeni, že změna klimatu je důležitým faktorem těchto změn, a to na základě existujících vědeckých studií a analyzovaných údajů o počasí v reálném světě, které ukazují zvýšenou pravděpodobnost vzniku požárů v LA.

Možnosti řešení

Co by mohlo pomoci? Kromě dlouhodobého řešení, jímž je podle autorů snížení emisí, by pomohly i další kroky. Zlepšení schopnosti vodního systému podporovat rozsáhlé hasičské operace a zajištění toho, aby domy ve vysoce rizikových zónách dodržovaly požadavky na prostor nárazníkových zón, pomohou snížit riziko opakování katastrof, tvrdí výzkumníci.

Zdůrazňují také význam systémů včasného varování a evakuace, protože 17 z 28 úmrtí se odehrálo ve čtvrti West Altadena, kde se varování ve srovnání s ostatními postiženými oblastmi opozdilo.