I nejbohatší Američané se dožívají nižšího věku než Evropané, popsala studie

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , New England Journal of Medicine

Evropa zároveň USA porazila ve ve všech kategoriích, jež studie prozkoumala: na každé úrovni bohatství v USA byla úmrtnost vyšší než v částech Evropy, které vědci zkoumali. To znamená, že i ti nejbohatší Američané se v průměru dožívají kratšího věku než nejbohatší Evropané. Co je ale překvapivé: v některých případech se míra dožití nejbohatších Američanů vyrovná nejchudším Evropanům v západních částech Evropy, jako je Německo, Francie a Nizozemsko.

„Naše předchozí práce ukázala, že v USA a Evropě se nerovnost v bohatství po 65. roce věku snižuje; jenže v USA se snižuje proto, že nejchudší Američané umírají dříve a ve větším poměru,“ potvrzuje Papanicolasová. Studie podle ní poskytuje střízlivý pohled na zdravotní stav americkém populace i na tamní zdravotní systém. Současně ale také nabízí politikům výzvy, které by stály za to řešit, aby se stále rostoucí rozdíly v bohatství a úmrtnosti podařilo snížit.

„Když se podíváte na jiné země, zjistíte, že tam jsou výsledky lepší, a to znamená, že se od nich můžeme poučit a zlepšit se,“ dodávají autoři. „Nejde nutně o to, abychom utráceli více – jde o to, abychom se zabývali faktory, které přehlížíme a které by mohly přinést mnohem větší výhody, než si uvědomujeme.“