Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu

Při výbuchu nálože nastražené v autě v Moskvě zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, který byl náčelníkem oddělení operačního výcviku generálního štábu ruských ozbrojených sil. Uvedl to ruský vyšetřovací výbor, který má funkci kriminální ústředny. Výbor nevyloučil, že za explozí stojí ukrajinské speciální jednotky. Sarvarov se podle médií účastnil ruské invaze na Ukrajinu.
Šestapadesátiletý generál podle ruských médií nastoupil do vozu, který krátce po rozjezdu explodoval. Média nejprve uváděla, že záchranáři Sarvarova z vozu vyprostili s mnohačetnými zraněními a ve vážném stavu ho dopravili do nemocnice. Následně ale vyšetřovatelé sdělili, že generál zemřel.
Ruská i ukrajinská média píší s odkazem na ruskou nestátní internetovou publikaci Projekt, že Sarvarov se účastnil ruských bojů na Ukrajině. Předtím se podle tohoto zdroje zapojil také do ruských vojenských operací v Čečensku či Sýrii.
Od počátku plnohodnotné ruské pozemní invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stalo vícero případů, kdy se terčem útoků v Rusku stali vysocí vojenští představitelé.
Například letos v dubnu při explozi nálože nastražené v autě ve městě Balašicha u Moskvy zahynul zástupce náčelníka hlavní operační správy ruského generálního štábu, generálporučík Jaroslav Moskalik. Správa, ve které pracoval, je hlavním článkem plánování ruských operací proti Ukrajině. Moskva výbuch označila za „teroristický čin“ spáchaný bránícím se Kyjevem.