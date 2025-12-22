Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, Meduza

Při výbuchu nálože nastražené v autě v Moskvě zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, který byl náčelníkem oddělení operačního výcviku generálního štábu ruských ozbrojených sil. Uvedl to ruský vyšetřovací výbor, který má funkci kriminální ústředny. Výbor nevyloučil, že za explozí stojí ukrajinské speciální jednotky. Sarvarov se podle médií účastnil ruské invaze na Ukrajinu.

Šestapadesátiletý generál podle ruských médií nastoupil do vozu, který krátce po rozjezdu explodoval. Média nejprve uváděla, že záchranáři Sarvarova z vozu vyprostili s mnohačetnými zraněními a ve vážném stavu ho dopravili do nemocnice. Následně ale vyšetřovatelé sdělili, že generál zemřel.

Ruská i ukrajinská média píší s odkazem na ruskou nestátní internetovou publikaci Projekt, že Sarvarov se účastnil ruských bojů na Ukrajině. Předtím se podle tohoto zdroje zapojil také do ruských vojenských operací v Čečensku či Sýrii.

Od počátku plnohodnotné ruské pozemní invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stalo vícero případů, kdy se terčem útoků v Rusku stali vysocí vojenští představitelé.

Například letos v dubnu při explozi nálože nastražené v autě ve městě Balašicha u Moskvy zahynul zástupce náčelníka hlavní operační správy ruského generálního štábu, generálporučík Jaroslav Moskalik. Správa, ve které pracoval, je hlavním článkem plánování ruských operací proti Ukrajině. Moskva výbuch označila za „teroristický čin“ spáchaný bránícím se Kyjevem.

Ruského vysoce postaveného generála Kirillova zabila ukrajinská SBU, píší média
Místo výbuchu, který zabil Kirillova

Výběr redakce

Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu

Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu

před 22 mminutami
Nová vláda chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent

Nová vláda chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent

06:00Aktualizovánopřed 26 mminutami
Na Štědrý den se objeví sněhové přeháňky

Na Štědrý den se objeví sněhové přeháňky

07:56Aktualizovánopřed 42 mminutami
Pavel se sejde s Turkem. Motoristé na jeho ministerské nominaci trvají

Pavel se sejde s Turkem. Motoristé na jeho ministerské nominaci trvají

před 6 hhodinami
Australský státní parlament jedná o zpřísnění pravidel pro držení zbraní

Australský státní parlament jedná o zpřísnění pravidel pro držení zbraní

před 7 hhodinami
Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Piety i mše uctily oběti předloňské střelby na filozofické fakultě

Piety i mše uctily oběti předloňské střelby na filozofické fakultě

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu

Při výbuchu nálože nastražené v autě v Moskvě zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, který byl náčelníkem oddělení operačního výcviku generálního štábu ruských ozbrojených sil. Uvedl to ruský vyšetřovací výbor, který má funkci kriminální ústředny. Výbor nevyloučil, že za explozí stojí ukrajinské speciální jednotky. Sarvarov se podle médií účastnil ruské invaze na Ukrajinu.
před 22 mminutami

Polsko začíná stavět svou první jadernou elektrárnu

V Polsku roste zájem o jadernou energetiku, i díky přispění Evropské unie se tam začíná stavět jaderná elektrárna. Země prochází energetickou transformací. Ještě před deseti lety bylo téměř devadesát procent výroby elektřiny založeno na uhlí. V současnosti jeho podíl klesl zhruba na polovinu, naopak téměř na třetinu vzrostly obnovitelné zdroje. Odklon od uhlí je tak čím dál viditelnější.
před 3 hhodinami

Trump jmenoval guvernéra Landryho zvláštním vyslancem pro Grónsko

Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. Šéf Bílého domu to v neděli večer uvedl na své síti Truth Social. Trump dal letos opakovaně najevo, že by Spojené státy měly ostrov, který je autonomní oblastí Dánského království, získat. Kodaň to opakovaně odmítla.
před 4 hhodinami

Australský státní parlament jedná o zpřísnění pravidel pro držení zbraní

Parlament australského státu Nový Jižní Wales se znovu sešel k hlasování o návrzích zákonů, které by výrazně omezily vlastnictví střelných zbraní. Připravovaná legislativa počítá také se zákazem zobrazování symbolů teroru a zpřísněním pravidel pro protesty. Australský spolkový stát tak reaguje na nedávný útok na pláži Bondi v Sydney, který si vyžádal patnáct obětí.
před 7 hhodinami

Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

Za produktivní a konstruktivní označil v neděli zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff rozhovory, které ukrajinská delegace v posledních třech dnech vedla na Floridě se zástupci Spojených států a Evropy. Američané v Miami jednali také se zástupci Kremlu, který rusko-ukrajinskou válku téměř před čtyřmi roky napadením sousední země odstartoval. Jako „produktivní“ zhodnotil Witkoff také rozhovory s ruskou stranou.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

Spojené státy v neděli v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru, píší agentury Bloomberg a Reuters. První zprávy hovořily o nalodění amerických vojáků na palubu lodi, později agentura Reuters napsala, že ji americká pobřežní stráž pronásleduje. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Křesťané v Izraeli slaví advent po dvou letech války v klidnější atmosféře

Po dvou letech války prožívají i křesťané v Izraeli advent a vánoční svátky v poněkud klidnější atmosféře. V klášteře Latrun na pomezí židovského státu a Západního břehu se koledy zpívají arabsky. Arabové totiž tvoří většinu křesťanů v zemi. Nejrozšířenější světové náboženství je v Izraeli menšinovým. Kvůli populačnímu nárůstu židů a muslimů se podíl křesťanů dále snižuje.
před 11 hhodinami

V Nigérii se podařilo osvobodit 130 žáků unesených ozbrojenci

V Nigérii se podařilo osvobodit na 130 žáků, které v listopadu unesli ozbrojenci z katolické školy na východě této více než dvěstětřicetimilionové země, píše agentura AFP.
před 12 hhodinami
Načítání...