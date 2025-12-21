Ukrajinskou delegaci čeká v USA další kolo jednání


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinské vyjednavače ještě v neděli čeká další kolo diskusí s americkými činiteli o tom, jak ukončit ruskou válku na Ukrajině, uvedl podle agentury Reuters hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Počítá přitom s dalším pokrokem, dodal.

„Pracujeme konstruktivně a věcně. Počítáme s dalším pokrokem a praktickými výsledky,“ napsal v neděli Umerov na platformě Telegram, kde také oznámil další kolo jednání.

Američtí diplomaté na Floridě od pátku jednají se zástupci Ukrajiny i Ruska, které válku téměř před čtyřmi roky napadením sousední země odstartovalo.

Ukrajinci jednali s Američany
Ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov na snímku z 30. listopadu 2025

Americký ministr zahraničí Marco Rubio před začátkem rozhovorů v pátek uvedl, že jednání o mírovém plánu na ukončení války pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude potřeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.

Jestli nynější jednání v Miami přinesla nějaký pokrok, zatím není zřejmé.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu informoval, že Washington navrhl, aby se uskutečnila přímá trojstranná jednání o ukončení války. Ukrajina bude podle Zelenského návrh na takovouto schůzku podporovat, pokud povede k dalším výměnám vězňů a otevře cestu k setkání prezidentů. Zároveň ale vyjádřil pochybnost, jestli setkání tří stran přinese něco nového. Podle Kremlu třístranná jednání nejsou na stole.

Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

