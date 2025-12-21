Ukrajinskou delegaci čeká v USA další kolo jednání

Ukrajinské vyjednavače ještě v neděli čeká další kolo diskusí s americkými činiteli o tom, jak ukončit ruskou válku na Ukrajině, uvedl podle agentury Reuters hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Počítá přitom s dalším pokrokem, dodal.
„Pracujeme konstruktivně a věcně. Počítáme s dalším pokrokem a praktickými výsledky,“ napsal v neděli Umerov na platformě Telegram, kde také oznámil další kolo jednání.
Američtí diplomaté na Floridě od pátku jednají se zástupci Ukrajiny i Ruska, které válku téměř před čtyřmi roky napadením sousední země odstartovalo.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio před začátkem rozhovorů v pátek uvedl, že jednání o mírovém plánu na ukončení války pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude potřeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.
Jestli nynější jednání v Miami přinesla nějaký pokrok, zatím není zřejmé.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu informoval, že Washington navrhl, aby se uskutečnila přímá trojstranná jednání o ukončení války. Ukrajina bude podle Zelenského návrh na takovouto schůzku podporovat, pokud povede k dalším výměnám vězňů a otevře cestu k setkání prezidentů. Zároveň ale vyjádřil pochybnost, jestli setkání tří stran přinese něco nového. Podle Kremlu třístranná jednání nejsou na stole.