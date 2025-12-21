USA podle Zelenského navrhly, aby se v Miami konala přímá jednání i s Rusy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Američané podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci Spojených států, Ukrajiny i Ruska. Informuje o tom agentura AFP. Američané s Ukrajinci na Floridě jednali v pátek, v sobotu se sešli s ruskou stranou. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev novinářům řekl, že jednání byla konstruktivní a budou pokračovat v neděli.

„Pokud to dobře chápu, navrhli tento formát: Ukrajina, Amerika, Rusko,“ řekl Zelenskyj. Poznamenal, že by na jednání mohli být přítomni i zástupci evropských zemí a že „by bylo logické mít takovou společnou schůzku (...) poté, co nám budou jasné výsledky schůzky, která se už konala“.

Později podle agentury Reuters uvedl, že Ukrajina bude návrh a trojstrannou schůzku podporovat, pokud povede k dalším výměnám vězňů a otevře cestu k setkání prezidentů. Zároveň ale vyjádřil pochybnost, jestli setkání tří stran přinese něco nového.

AFP pak přinesla další vyjádření ukrajinského prezidenta, v němž apeluje na USA, aby vyvinuly větší tlak na Rusko, a vyjadřuje přesvědčení, že pouze Spojené státy jsou schopny přesvědčit Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině.

Rusko se Ukrajinu snaží odříznout od Černého moře, řekl Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

Ruský vyjednávač Dmitrijev v sobotu večer SEČ dorazil do Miami, kde se sešel se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Šéf americké diplomacie Marco Rubio před jednáním nevyloučil, že se k diskusím připojí také.

„Rozhovory pokračují konstruktivně. Již začaly, budou pokračovat dnes a také zítra (v neděli)," citovala v sobotu agentura Reuters Dmitrijevovo vyjádření pro média.

Evropa se těžko nechá obejít, říká Ciglerová

Sdělení ruského vyjednávače podle americké zpravodajky Deníku N Jany Ciglerové znamená, že si chce stále nechat otevřené dveře k dalším jednáním. „Neřekl ale vlastně nic konkrétního k obsahu jednání, takže nevíme, jestli byla uzavřena nějaká dohoda, jestli se někam posunuli v těch vyjednávacích pozicích,“ podotýká Ciglerová.

Zpravodajka Deníku N také poukázala na skutečnost, že mezi zmiňovanými účastníky Spojenými státy navrhovaného trilaterálního jednání chybí evropská strana. „Je to přeci jen velmi významný partner, kterého by možná Američané a Rusové nejraději obešli, ale který se těžko nechá obejít. Zvlášť když to uspořádání konfliktu na Ukrajině bude mít přímý dopad na bezpečnostní situaci pro evropské země a tím pádem se i velmi týká evropských lídrů,“ sdělila Ciglerová.

9 minut
Noční studio v 00:10: Jana Ciglerová k jednání v Miami
Zdroj: ČT24

AFP připomíná, že američtí vyjednávači se snaží prosadit plán, podle kterého by USA nabídly Ukrajině bezpečnostní záruky, nicméně by se zřejmě od Kyjeva očekávalo, že se vzdá určitých území. To ovšem ukrajinští představitelé i mnoho Ukrajinců odmítají. Zelenskyj v sobotu mluvil o kompromisu v podobě nynější bojové linie.

Rubio v pátek slíbil, že Ukrajina nebude nucena k nějaké dohodě, a řekl, že „mírová dohoda nebude, pokud s ní nebude Ukrajina souhlasit“.

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev
Vladimir Putin při výročním televizním vystoupení

