Trump ohlásil stoprocentní clo na filmy vyrobené v zahraničí

Prezident Spojených států Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil clo ve výši sto procent na všechny filmy vyrobené v zahraničí. Filmový průmysl v USA včetně Hollywoodu je podle Trumpa „ničen“, a to záměrně cizími státy, takže jde o hrozbu pro národní bezpečnost. Podle listu Variety Trump svým oznámením „šokoval“ Hollywood.

„Filmový průmysl v Americe umírá velmi rychlou smrtí,“ napsal Trump. Poznamenal, že jiné země nabízejí různé pobídky, aby odlákaly americké filmaře a studia z USA. „Hollywood a mnoho dalších míst v USA je ničeno. Je to soustředěné úsilí jiných zemí, tedy hrozba pro národní bezpečnost. Je to navíc šíření zpráv a propagandy!“ uvedl.

Trump v příspěvku oznámil, že pověřil ministerstvo obchodu, aby okamžitě zahájilo proces zavedení stoprocentního cla na veškeré filmy vyrobené mimo USA, které následně do Spojených států míří. Následně velkými písmeny dodal, že Američané chtějí opět filmy vyrobené v USA.

Podle listu Variety Trumpovo oznámení „šokovalo“ Hollywood, který prý nyní přemítá, jak by cla v praxi fungovala, a zda je má prezident pravomoc zavést. Není také jasné, jak by cla zasáhla velké filmové franšízy, které se natáčejí v zahraničí. „Panuje také zmatek ohledně toho, proč prezident vyčlenil filmy, aniž by zmínil televizní produkci,“ píše list.