Stranger Things čeká finále. Vzbudily nostalgii a staly se značkou

Začala poslední sezona Stranger Things
Jeden z největších seriálových hitů současnosti Stranger Things vstoupil do finále. O zhlédnutí prvních epizod závěrečné řady je takový zájem, že příval fanoušků dočasně vyřadil z provozu streamovací službu, která seriál uvádí.

Za devět let stihli hlavní hrdinové Stranger Things dospět. Naopak dospělé diváky dokázal jejich svět vrátit do dětství. Osmdesátková nostalgie okořeněná mysteriózním sci-fi je to, co přineslo seriálu globální popularitu. „Je to vytvořený svět popkultury. Svět, který si možná představujeme, když se zpětně ohlížíme do osmdesátek a představujeme si, že to takhle v Americe mohlo vypadat,“ podotýká kulturní publicistka Táňa Zabloudilová.

Nostalgii zvládl seriál několikrát doslova oživit. Třeba skladba Running Up That Hill od Kate Bush se díky předešlé řadě vyšplhala po téměř čtyřiceti letech na vrcholy hitparád.

„Zároveň je tu ale hodně mladých lidí, kteří se na seriál dívají, a přitom nevyrůstali v osmdesátých letech. Takže na to nekoukají z nostalgie,“ připomíná herec Gaten Matarazzo, který ve Stranger Things ztvárnil postavu Dustina.

Seriál Stranger Things se stal fenoménem
Fenomén Stranger Things už dávno přesáhl hranice obrazovek. Příběhy z městečka Hawkins vypráví romány nebo komiksy a také úspěšný muzikál na West Endu a Broadwayi. Ze seriálu se stala i marketingová značka prodávající oblečení, hračky i další předměty.

Epizoda za miliardu

Podle analýzy, kterou zveřejnil časopis Time, vygeneroval seriál víc než jednu miliardu dolarů, tedy skoro 21 miliard korun. A to jen za sledované období posledních pěti let. Rozpočet jednoho dílu aktuální řady se odhaduje okolo jedné miliardy korun, tedy podobně jako hollywoodský celovečerní film.

„Televize je v současné době velkou konkurencí filmařů. Asi hlavně proto, jakou pozornost si pro sebe získává. Je to něco, co filmaři, kteří posílají své filmy standardní cestou do kin, určitě vidí a do velké míry závidí,“ míní filmová kritička Kristýna Roháčková.

Promo kampaň dorazila i do Česka. Třeba pražská tramvajová zastávka Albertov se proměnila v doupě Demogorgona – monstra, které je se seriálem spjaté od samého začátku. A přestože se příběh, který fenomén odstartoval, chýlí ke konci, loučit se Stranger Things se diváci ještě nemusejí. Tvůrci už teď chystají další dva počiny zasazené do stejného světa – jeden hraný a jeden animovaný.

Rozmohl se nám tu takový nešvar. Na pokračování seriálů se čeká roky
Premiéra druhé řady seriálu Rod Draka

