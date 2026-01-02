Finále Stranger Things přineslo emoce, tvůrci hájí coming out jednoho z hrdinů

S prvním dnem roku 2026 skončil i jeden z nejsledovanějších seriálů posledních let. Finále Stranger Things, jak to u očekávaných věcí bývá, si vysloužilo reakce nadšení i zklamání.
Mysteriózní série z fiktivního amerického města osmdesátých let se začala vysílat před téměř dekádou. Od té doby se stala popkulturním fenoménem i zásluhou retro stylizace. Uzavření příběhů a souvisejících teorií provázely rekordy ve sledovanosti pro streamovací platformu Netflix.
New York Times například oceňují, že hlavní tvůrci seriálu, tedy bratři Matt a Ross Dufferovi, se nenechali zlákat narůstajícím rozpočtem a ve všech pěti sériích se drželi původního základu. To znamená záměru vyprávět o odvážné partě dětí a mladých lidí, kteří chrání malé město před monstry, přičemž čerpají z vlivů zastoupených Stephenem Kingem, Stevenem Spielbergem, teenagerovskými komediemi i prvními stolními fantasy hrami.
Někteří diváci by si ale byli přáli lepší načasování závěrečného boje s největším zlem. Vypořádání se s Vecnou a Mind Flayerem přišlo ve finále příliš brzy, zmiňuje názor části diváků server The Independent. Značnou část závěrečné epizody pak tvůrci věnovali loučení se s postavami a konci jejich dětství, případně u starších aktérů novým začátkům.
Překonat zlo
Konec jakéhokoliv oblíbeného seriálu s sebou nese jak očekávání, tak spousty kritiky, připomněla britská stanice BBC. Závěr Stranger Things označila za epický a emotivní. Některé scény přitom budily větší vášně než jiné. Diskuse se točí především kolem epizody, v níž dojde na dlouho očekávaný coming out jedné z hlavních postav Willa Byerse.
Velká část negativních reakcí se netýká toho, že Will je gay (což koneckonců není příliš velkým překvapením) ani jeho potřeby coming outu, ale rušivosti této scény, všímá si magazín The Hollywood Reporter. Will si prý měl pro působivý proslov zkrátka vybrat jiný moment než očekávaný vrchol seriálového dramatu. Dlouhý monolog, v němž vyjeví svou sexuální orientaci, vede totiž ve chvíli, kdy se s přáteli připravuje na zásadní střet s Vecnou.
Tvůrci seriálu namítají, že Will ale musel odhalit své největší tajemství, aby mohl monstrum porazit – zabránil mu přiživovat se na mladíkově vnitřní nejistotě, nota bene posilované obavami z přijetí v kontextu osmdesátých let.
„Tento seriál byl vždy o tom, jak naše postavy překonávají zlo, a Vecna v mnoha ohledech představuje všechny temné myšlenky a zlo společnosti. A aby to naše postavy překonaly, musí přijmout samy sebe, přijmout jeden druhého a spojit se,“ vysvětlil Ross Duffer magazínu Variety.
Tvůrci prozrazují, že o scéně coming outu přemýšleli prakticky od začátku. Uzavírá podle nich oblouk, začínající v první řadě Stranger Things únosem právě Willa.