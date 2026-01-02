Důležité
Zelenskyj nabídl pozici šéfa své kanceláře řediteli vojenské rozvědky Zobrazit

Finále Stranger Things přineslo emoce, tvůrci hájí coming out jednoho z hrdinů


před 1 hhodinou|Zdroj: BBC, The New York Times, The Independent, Spiegel, Hollywood Reporter, Variety

S prvním dnem roku 2026 skončil i jeden z nejsledovanějších seriálů posledních let. Finále Stranger Things, jak to u očekávaných věcí bývá, si vysloužilo reakce nadšení i zklamání.

Mysteriózní série z fiktivního amerického města osmdesátých let se začala vysílat před téměř dekádou. Od té doby se stala popkulturním fenoménem i zásluhou retro stylizace. Uzavření příběhů a souvisejících teorií provázely rekordy ve sledovanosti pro streamovací platformu Netflix.

New York Times například oceňují, že hlavní tvůrci seriálu, tedy bratři Matt a Ross Dufferovi, se nenechali zlákat narůstajícím rozpočtem a ve všech pěti sériích se drželi původního základu. To znamená záměru vyprávět o odvážné partě dětí a mladých lidí, kteří chrání malé město před monstry, přičemž čerpají z vlivů zastoupených Stephenem Kingem, Stevenem Spielbergem, teenagerovskými komediemi i prvními stolními fantasy hrami.

Herci ze Stranger Things v roce 2017
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

Někteří diváci by si ale byli přáli lepší načasování závěrečného boje s největším zlem. Vypořádání se s Vecnou a Mind Flayerem přišlo ve finále příliš brzy, zmiňuje názor části diváků server The Independent. Značnou část závěrečné epizody pak tvůrci věnovali loučení se s postavami a konci jejich dětství, případně u starších aktérů novým začátkům.

Překonat zlo

Konec jakéhokoliv oblíbeného seriálu s sebou nese jak očekávání, tak spousty kritiky, připomněla britská stanice BBC. Závěr Stranger Things označila za epický a emotivní. Některé scény přitom budily větší vášně než jiné. Diskuse se točí především kolem epizody, v níž dojde na dlouho očekávaný coming out jedné z hlavních postav Willa Byerse.

Herci a tvůrci Stranger Things při premiéře poslední řady (2025)
Zdroj: Reuters/Daniel Cole

Velká část negativních reakcí se netýká toho, že Will je gay (což koneckonců není příliš velkým překvapením) ani jeho potřeby coming outu, ale rušivosti této scény, všímá si magazín The Hollywood Reporter. Will si prý měl pro působivý proslov zkrátka vybrat jiný moment než očekávaný vrchol seriálového dramatu. Dlouhý monolog, v němž vyjeví svou sexuální orientaci, vede totiž ve chvíli, kdy se s přáteli připravuje na zásadní střet s Vecnou.

Tvůrci seriálu namítají, že Will ale musel odhalit své největší tajemství, aby mohl monstrum porazit – zabránil mu přiživovat se na mladíkově vnitřní nejistotě, nota bene posilované obavami z přijetí v kontextu osmdesátých let.

Noah Schnapp a Winona Ryderová jako Will Byers a jeho matka ve finále Stranger Things
Zdroj: Reuters/Netflix/Stranger Things

„Tento seriál byl vždy o tom, jak naše postavy překonávají zlo, a Vecna v mnoha ohledech představuje všechny temné myšlenky a zlo společnosti. A aby to naše postavy překonaly, musí přijmout samy sebe, přijmout jeden druhého a spojit se,“ vysvětlil Ross Duffer magazínu Variety.

Tvůrci prozrazují, že o scéně coming outu přemýšleli prakticky od začátku. Uzavírá podle nich oblouk, začínající v první řadě Stranger Things únosem právě Willa.

Stranger Things čeká finále. Vzbudily nostalgii a staly se značkou
Pátá řada Stranger Things

Výběr redakce

Zelenskyj nabídl pozici šéfa své kanceláře řediteli vojenské rozvědky

Zelenskyj nabídl pozici šéfa své kanceláře řediteli vojenské rozvědky

před 3 mminutami
Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

04:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněžku zasáhl orkán, horní úsek lanovky nejede

Sněžku zasáhl orkán, horní úsek lanovky nejede

před 1 hhodinou
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

04:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu demonstrantů

Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu demonstrantů

10:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta

09:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

před 5 hhodinami
Hradilkovi. Příběh rodiny, která žije naplno navzdory těžkostem

Hradilkovi. Příběh rodiny, která žije naplno navzdory těžkostem

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Finále Stranger Things přineslo emoce, tvůrci hájí coming out jednoho z hrdinů

S prvním dnem roku 2026 skončil i jeden z nejsledovanějších seriálů posledních let. Finále Stranger Things, jak to u očekávaných věcí bývá, si vysloužilo reakce nadšení i zklamání.
před 1 hhodinou

V hudbě roku 2025 udávali tón Lady Gaga, Taylor Swiftová či Bad Bunny

Populární hudba může končící rok zrekapitulovat díky hitparádám, výročním žebříčkům a ukazatelům prodejnosti. Z nich vyplývá, že zásadní momenty jsou spojeny se jmény Lady Gaga, Taylor Swiftové nebo rappera Bad Bunnyho.
31. 12. 2025

Filmový rok 2025: Vyhrožování cly, Karavan v Cannes a Stranger Things

Které události definovaly filmový rok 2025? Začátek se odehrál ve znamení přírodní pohromy a změn ve fungování filmového průmyslu ve světě i doma. Závěr doprovází kasovní trháky.
31. 12. 2025

Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

Show StarDance letos poprvé v historii zavítala do velkých hal před živé publikum, kterému se představilo osm tanečních párů v šesti krajských městech. Všechny zastávky se vyprodaly. Pět měst přidalo i druhé, odpolední představení. Celkem se přišlo podívat sto tisíc lidí. Poslední, pražskou zastávku natáčely kamery České televize. Speciální silvestrovský díl poběží na ČT1 večer poslední den roku 2025 od 21:40.
31. 12. 2025

Pod stromek lidé rádi koupili i dražší knihu

Kniha stále patří k oblíbeným vánočním dárkům, lidé pod stromeček navíc spíše koupí dražší tituly. Největší objem tržeb je tradičně právě před Vánocemi. S tím počítají zejména menší knihkupci, pro něž adventní prodeje znamenají výrazný příjem, který pomůže vynahradit menší prodeje během zbytku roku. I velcí prodejci samozřejmě zaznamenávají příliv zákazníků.
30. 12. 2025

Forman by dětský film netočil, říká autor knihy o československé tvorbě pro děti

Páni kluci, Lucie, postrach ulice nebo Pod jezevčí skalou. Československé filmy pro děti se dodnes reprízují nejen ve svátečním období. Nová monografie s názvem Jednou nebudeme malí ale odhaluje i neznámou historii této části kinematografie. Přes divácký úspěch se tvorba pro mladé potýkala s nezájmem samotných filmařů.
30. 12. 2025

Slovenské národní divadlo propustí pět herců, píše Denník N

Slovenské národní divadlo (SND) propustí pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Uvedl to slovenský Denník N s odvoláním na své zdroje. Oficiálním důvodem výpovědí je konsolidace, herci však mluví o snaze vedení rozbít nepohodlný soubor.
30. 12. 2025Aktualizováno30. 12. 2025

Kniha architektů představuje desítky inspirativních novostaveb

Architekti Ján Stempel a Jan Jakub Tesař vydávají ve spolupráci s Petrem Pištěkem pátý díl své knižní edice s šestašedesáti nejzajímavějšími rodinnými domy v Česku – představují v ní inspirativní novostavby i nové trendy. Edici o stavbách vydávají od roku 2012. Jejich vývoj však sledují už čtvrt století – za tu dobu jich zviditelnili přes čtyři stovky.
30. 12. 2025
Načítání...