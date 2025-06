I herci z videoher řeší AI. Téměř po roce stávky se blíží dohoda

před 36 m minutami | Zdroj: AP , SAG-AFTRA , BBC , The Verge , The Hollywood Reporter , Wired

Vytváření levných a zároveň přesvědčivých digitálních hlasových kopií je totiž široce dostupné. A snazší než v případech, kdy by měl digitální dvojník zastoupit herce i na obraze. Simulování skutečného hlasu se netýká jen nakonec použitých replik, ale i hlasových projevů nutných při vývoji her pro testování scén a scénářů, kde použití umělé inteligence tím spíš ušetří čas i peníze. Méně viditelné je pak používání AI v postprodukci pro vyčištění nahrávky nebo k posunu, aby postava zněla jako mladší či starší oproti nahrané mluvě.

Tedy nezaznívá nic, co by se neopakovalo v obavách jiných kreativních a uměleckých profesí – od dabingu po spisovatele. Tam všude se projevují snahy o stanovení pravidel na „divokém západě“ umělé inteligence, jejíž nástup všechny překvapil, jenže už se stala hráčem, s nímž je třeba počítat.

Šestiprstý Santa

AI nedráždí jen kvůli simulování hlasu. O loňských Vánocích schytala firma Activision kritiku od fanoušků Call of Duty, konkrétně tehdejší novinky Black Ops 6. Hráči společnost podezírali, že část vizuálu, mimo jiné zombie Santa Clause s nezáměrně šesti prsty, za videoherní grafiky navrhla generativní umělá inteligence.

Activision podezření potvrdila o pár měsíců později na platformě Steam, sloužící k digitální distribuci her a softwaru, když musela na základě aktualizovaných pravidel pro autorská práva zveřejnit případné použití AI. Zapojení takových nástrojů v Black Ops 6 připustila u „vývoje některých herních prostředků“.

Vylepšení starých her

Microsoft testuje možnosti vývoje videoher pomocí generativní umělé inteligence prostřednictvím modelu Muse (nebo také Wham), prezentovaného letos v únoru. Vyzkoušet jeho schopnosti umožňuje v AI verzi sci-fi hry Quake II při boji proti mimozemské civilizaci.

Například web The Verge hodnotí toto demo jako hlavně technologickou ukázku. Jedná se o velmi omezený zážitek, který spíše naznačuje, co by mohlo být v budoucnu možné, píše. Zástupci Microsoftu představují Muse jako cestu k tomu, jak přenést staré hry (Quake II vznikl na konci devadesátých let) na jakoukoliv platformu, přičemž velkou pomocí je schopnost modelu kompletně se naučit, jak se hra hraje.

Magazín The Wired loni v červenci informoval, že Microsoft, který vlastní Activision Blizzard, propustil z této videoherní společnosti na 1900 lidí. Zpráva naznačovala, že lidské pracovníky částečně nahradila umělá inteligence.