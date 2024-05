Scarlett Johanssonová obvinila ChatGPT z krádeže svého hlasu. EU se rozhodla umělé inteligence kontrolovat

Americká herečka Scarlett Johanssonová obvinila společnost OpenAI, že vytvořila hlas pro svou umělou inteligenci (AI) ChatGPT, který zněl „strašidelně podobně“ jako její. Stalo se to poté, co sama odmítla chatbota namluvit. Johanssonová to uvedla v prohlášení zveřejněném několik hodin poté, co společnost zabývající se umělou inteligencí oznámila, že hlas nazvaný Sky stahuje. Podobné spory vedou ke snahám celý obor umělé inteligence více kontrolovat – jako první to nyní udělala Evropská unie.