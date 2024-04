Modelky generované AI pomůžou vybrat padnoucí tričko, ale vezmou práci

před 39 m minutami | Zdroj: ČTK , AP , The Guardian

Britská modelka Alexsandrah má „dvojče“, které pracuje místo ní. Alexsandrah dostává zaplaceno za každou zakázku své „sestry“, která ovšem není z masa a kostí, ale z pixelů. Skutečnou modelku totiž „naklonovala“ do nejmenších detailů umělá inteligence (AI). V módní branži AI usnadňuje naplnění požadavků na modely a modelky rozmanitých barev pleti a konfekčních velikostí. Ze stejného důvodu ovšem tento nástroj mnozí vnímají jako ohrožení své práce.

Možnost nasimulovat prakticky jakéhokoliv člověka se zdá na první pohled výhodné. Nicméně to s sebou nese mimo jiné riziko, že sílící požadavky na větší rozmanitost naplní módní průmysl jen papírově, nebo přesněji řečeno digitálně. Vznikne zkreslený dojem, že diverzita je dostatečná.

Výhod to má několik. Spotřebitel častěji nakoupí věci jako šité mu na míru, tím pádem méně vrací nepadnoucí zboží, což snižuje z toho plynoucí zátěž pro firmy i planetu. A podnikům digitální modelky a modelové šetří peníze. „Pro značky není splnitelné, aby pro každý prodávaný výrobek nafotily devět modelek, protože nenajímají jen modelky, ale také fotografy, kadeřníky a vizážisty,“ podotýká Musandu.

Přestavit si, jestli mu bude sedět tričko z e-shopu, je pro nakupujícího snazší, když ho může vidět na někom podobného somatotypu. Michael Musandu z amsterdamské společnosti LaLaLand.ai, která testuje modely generované AI pro společnosti z oblasti módy, považuje za reálnou možnost, že by si nakupující místo jednoho modelu mohl prohlédnout deset nebo dvanáct s odlišnou konfekční velkostí. A umělá inteligence zvládne jakýkoliv kus oblečení poměrně snadno „navléct“ na digitální modelku.

Značka džínsů Levi Strauss & Co. loni v březnu oznámila, že se chystá testovat modely generované umělou inteligencí, aby na svém webu rozšířila škálu typů postav a nedostatečně zastoupených etnik. Po ledové sprše nesouhlasných reakcí společnost dodala, že tím ale nechce ustupovat od svého závazku pracovat s různorodými (reálnými) modelkami.

„Žijeme na téhle úžasné planetě Zemi. Máte tu člověka každého odstínu pleti, každé výšky, každé velikosti. Proč ho nenajít?“ pléduje za reálné lidi v módních katalozích modelka Yve Edmondová z New Yorku. Její poněkud naivní přání ale v praxi těžko obstojí.

Ale třeba londýnská modelka Alexsandrah, zmíněná v úvodu, tvrdí, že digitální dvojče jí naopak pomohlo na sebe v módním průmyslu upozornit.

„Revoluce digitálního modelingu je pro tvůrce tak vzrušující a já osobně se jí necítím ohrožena. V módním průmyslu je prostor pro nás všechny,“ píše Alexsandrah na webu britské digitální modelingové agentury The Diigitals. Zastupující agentura dohlíží mimo jiné na to, aby digitální kopie Alexsandrah vydělávala srovnatelné částky, jaké by dostávala ona osobně.

Digitální supermodelka Shudu

Své tělo a obličej propůjčila Alexsandrah také digitální modelce Shudu k focení pro australský Vogue. Zatímco pózovala, její pohyby snímaly senzory. Shudu stvořil už v roce 2017 někdejší módní fotograf Cameron Wilson, nyní generální ředitel The Diigitals.

Poté, co sklidil kritiku za digitální blackface – tedy neuctivou formu make-upu karikující lidi tmavé pleti – se rozhodl „první digitální supermodelku na světě“ využívat tak, aby pracovní příležitosti ženám tmavé pleti spíše vytvářela, ne brala.