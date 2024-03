Umělá inteligence může pomoct i uškodit, pravidla chce nastavit Evropská komise

Umělá inteligence proniká stále více do běžného života lidí. Přináší s sebou řadu výhod, například dokáže zjednodušit rutinní kancelářskou práci nebo pomoct při vývoji nových léků. Stále častěji jsou ale skloňovaná i možná rizika mimo jiné při zajišťování bezpečnosti. Evropská komise proto chystá pravidla, která by umělou inteligenci regulovala.

V simulovaných záběrech, které vytvořil start-up Quantasoft zaměřený na umělou inteligenci a její využití v reálném životě, je vidět útočník, který se pohybuje po chodbách pražské nemocnice. Pokud kamery se systémem využívajícím AI zachytí, že útočník má u sebe zbraň, reakce přichází v okamžiku. „Jsou to jednotky sekund, kdy detekujeme zbraň i v místech, kde se nepohybují osoby – a už to posíláme na pult centrální ochrany,“ popisuje zakladatel a jednatel Quantasoftu Milan Pašek.

Stále více také proniká do škol. Možnosti umělé inteligenci i jejího rizika ukazuje mladým lidem třeba nový interaktivní videokurz GeneraceAI. Do vývoje se zapojili počítačoví experti, školní iniciativy nebo influenceři. Jeden z nich – Svatopluk Barek – za projektem stojí. „ Řešíme rizika spojená s umělou inteligencí, hlavně v poslední době hodně rozsáhlý deepake a falešné obrázky,“ uvedl.

EU chce regulovat AI



Kromě využití AI se ale objevuje stále více případů jejího zneužití. A to především ve formě podvodů a dezinformací. Tatáž technologie totiž může stroje naučit i perfektně napodobit cizí hlas, tvář i gestikulaci. Tvorba takového falešného obsahu je navíc čím dál jednodušší a zvládne ji dnes i běžný uživatel internetu.

Evropská komise se chystá používání umělé inteligence regulovat, nejen v oblasti bezpečnosti. Do léta by mohl začít platit takzvaný akt o umělé inteligenci. Podle unijní exekutivy by měl lidem i firmám přinést předvídatelné prostředí. „Pokud je něco například vyráběno generickou umělou inteligencí, tak to musí být označeno,“ vysvětlil mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR Václav Lebeda.

Jasnější by tak mohlo být, kde všude bude umělá inteligence povolená a kde jí naopak zůstanou dveře zavřené.