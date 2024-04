Justin vznikl v polovině letošního dubna. Je to 3D model podporovaný umělou inteligencí, který svým uživatelům poskytuje odpovědi na otázky týkající se katolické víry. Vizuálně nejprve vypadal jako asi čtyřicetiletý muž oblečený jako kněz – včetně kolárku. Jeho autoři zdůrazňují, že slouží jen pro vzdělávací a zábavné účely. V podstatě se jedná o efektní vyhledávač, který by ale neměl nahrazovat skutečnou interakci s lidmi. „Pokud máte nějaké otázky, se kterými se potýkáte, požádejte o radu svého pastora nebo duchovního rádce,“ doporučují autoři tohoto chatbota.

Odpovídá bez váhání, rychle a poučeně. A trošku divně. Americký chatbot „Otec Justin“ je specializovaná umělá inteligence, která by měla být schopná kvalitního dialogu o otázkách mezi nebem a zemí. Ale výtvor organizace Catholic Answers zaujal spíše tím, že poskytuje také reakce nesmyslné, zavádějící a mnohdy i takové, že by znepokojily i mnoho nevěřících.

Chatbot znal i Jana Žižku, o němž uvedl, že „byl významnou osobností husitských válek na počátku 15. století. Byl to zkušený vojevůdce, který vedl husitská vojska proti různým křížovým výpravám katolické církve. Ačkoli je Žižka v českých dějinách často oslavován pro své vojenské úspěchy, je důležité si uvědomit, že katolická církev považuje husitské hnutí za tragické schizma, které vedlo k mnoha utrpením a rozdělení,“ vysvětlil.

Na otázky ohledně toho, zda je správné šířit víru zabíjením, reagoval kategorickým: „Rozhodně ne. Katolická církev pevně zastává posvátnost celého lidského života od početí až po přirozený skon.“ Nicméně připustil existenci svatých, kteří za svého života zabíjeli s tím, že i „vrah se může stát světcem“.

Takto vytržené z kontextu vypadá jeho tvrzení kontroverzně, robot ale dodal, že „krása katolické víry spočívá v jejím chápání Božího milosrdenství a možnosti obrácení. Ano, existují světci, kteří se před svým obrácením dopustili těžkých hříchů, včetně vraždy. Například svatý Pavel před svým obrácením na cestě do Damašku pronásledoval křesťany. Tyto hříchy však nebyly tím, co z nich udělalo světce. Bylo to jejich upřímné pokání, odvrácení se od hříchu a obrácení se k Bohu, co je postavilo na cestu ke svatosti,“ podotkl AI teolog.

Tímto argumentem se vypořádal i s úmyslně provokativní otázkou, zda by se světcem mohl stát Adolf Hitler. „Teoreticky ano. Teoreticky se může stát svatým každý, kdo upřímně lituje svých hříchů, obrátí se k Bohu a žije svatým životem. Je však důležité si uvědomit, že proces kanonizace neboli prohlášení někoho za svatého zahrnuje pečlivé zkoumání života dané osoby a zázraků, které se jí připisují. Není to proces, který by se bral na lehkou váhu. Pokud jde o Adolfa Hitlera, jeho činy způsobily nesmírné utrpení a ztráty a jakékoli spekulace o jeho možném svatořečení by byly hluboce citlivé a pro mnoho lidí potenciálně zraňující. Měli bychom se soustředit na modlitby za oběti jeho zvěrstev a pracovat na tom, aby se podobné hrůzy neopakovaly,“ popsal Justin.

AI se učí a lidé také

Autoři algoritmu na blogu připustili, že dát avatarovi identitu kněze byl omyl a že v roli duchovního mohl působit kontroverzně. A současně uvedli, že ho budou stále vylepšovat, aby dával lidem se zájmem o křesťanství ještě lepší informace. „Bude nadále k dispozici návštěvníkům webu Catholic.com, z nichž tisíce už tuto aplikaci s velkým úspěchem využily. Kromě toho budeme s pomocí podnětů od uživatelů aplikaci nadále zdokonalovat a vylepšovat tím, že zjistíme případné nedostatky, které rychle napravíme,“ dodávají s tím, že nepředpokládali, že by někdo mohl hledat svátostné rozhřešení v počítačové grafice.